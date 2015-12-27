Ağar’a Hapis Cezası Onandı…
Yargıtay, “Susurluk” davasında Mehmet Ağar’ın 5 yıllık hapis cezasını onadı.
Mehmet Ağar, 2 yıl hapis yatacak.
Yargıtay 9. Ceza Dairesi, eski Mehmet Ağar hakkında “cürüm işlemek için silahlı teşekkül oluşturmak” suçundan verilen 5 yıllık hapis cezasını onadı.
Mehmet Ağar, 2 yıl cezaevinde kaldıktan sonra şartlı tahliye olacak. Ağar’a, 5 yıl da kamu hizmetinden yasak gelecek.
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