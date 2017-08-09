Ağbaba Bakana Sordu: “Malatya Denek İl mi?”
- CHP’li Ağbaba, DSİ Malatya Şubesi için yaptırılan binanın 3 kuruma tahsisine tepki gösterdi, ilgili bakana sorular yöneltti.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba,Malatya’da yeni yapılan DSİ Malatya Şube Müdürlüğü binasının 3 kuruma birden tahsis edilmesinin personel, araç ve fiziki yetersizliklerin yaratacağı sorunlarla Malatya halkına eziyet olarak döneceğini belirtti. Ağbaba, “Konu Malatya olunca hemen tasarruf politikasına sarılıyorlar.Tasarrufu hep Malatyalı mı yapacak.Türkiye’de 3 kurumun bir arada olduğu il var mı?Yoksa Malatya neden denek il olarak kullanılıyor?” diye sordu.
BEN YAPTIM OLDU ANLAYIŞI
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, DSİ Şube Müdürlüğü binasına ani bir kararla Orman İşletme Müdürlüğü ve Meteoroloji Müdürlüğünün de yerleştirileceğinin açıklanmasının anlaşılamaz olduğunu belirtti.Ağbaba, ben yaptım oldu anlayışının Malatya’da yarattığı sonuçlardan ders almayanların inatla aynı tavrı sergilediklerini ifade etti.
Malatya’nın başta kayısı olmak üzere çok çeşitli meyve ürünlerinin üretildiği, bölgenin en önemli tarım kentlerinde biri olduğunu belirten CHP Milletvekili Ağbaba, “Sadece 7 milyona yakın kayısı ağacı bile düşünüldüğünde Malatya’nın sulama konusunda ne kadar hassas bir şehir olduğu değerlendirilecektir. Malatya’da kayısının yanı sıra, elma, ceviz, armut, kiraz, çilek gibi çok farklı türden meyve üretilmekte,Türkiye ekonomisine ciddi katkılar sağlamaktadır.” dedi.
BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MALATYA’NIN HAKKI
“DSİ Bölge Müdürlüğü’nün sulama, gölet, baraj gibi önemli yatırımların yer aldığı, bölgenin en önemli tarım arazilerine sahip Malatya’da değil de başka bir şehirde bulunması yıllardır tartışılmaktadır” diyen Veli Ağbaba, “Türkiye genelindeki 15 DSİ bölge müdürlüğüne bağlı şube müdürlükleri içinde, personel, makine parkı, hizmet sorumluluk alanı ve yatırım miktarı bakımından en büyük şubesi olan ve bu özellikleri nedeniyle Malatya’da bölge müdürlüğü kurulması gerektiği sürekli dillendirilmektedir” ifadelerini kullandı.
4 KATLI BİNADA 3 KURUM OLUR MU?
Ağbaba açıklamasının devamında şu görüşlere yer verdi:
“Battalgazi Belediyesi tarafından Topsöğüt Bölgesinde Türkiye’nin en büyük ‘DSİ Şube Müdürlüğü’ olan DSİ Malatya Şube Müdürlüğü için, yeni hizmet binası yaptırılmakta olup, Battalgazi Belediyesi tarafından Türkiye’de örneği olmadığı açıklanan hizmet binasına Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın talimatıyla Orman İşletme Müdürlüğü ve Meteoroloji Müdürlüğünün de yerleştirileceği öğrenilmiştir. Yapılan hizmet binasının bir katın yarısına Meteoroloji Bölge Müdürlüğü,1,5 katına Orman İşletme Müdürlüğü, 2 katına ise Devlet Su İşleri Malatya Şube Müdürlüğü’nün taşınmasının istendiği belirtilmektedir.”
MECLİS BAŞKANI 5 MİLYONLUK ARACA BİNERKEN
“Malatya yatırımlar konusunda hükümetten hiçbir zaman istediği desteği alamamıştır” diyen Ağbaba, “ 4 katlı binaya 3 kurumu yerleştirmek AKP’nin Malatya’ya üvey evlat gözüyle baktığının da göstergesidir.Meclis başkanına 5 milyon liralık araba alınınca susanlar, konu Malatya olunca hemen tasarruf politikasına sarılıyorlar.Tasarrufu hep Malatyalı mı yapacak?” dedi.
ORMAN VE METEOROLOJİ MÜDÜRLÜKLERİNİN YERİ NE OLACAK?
Ağbaba konuyla ilgili Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu tarafından cevaplandırılmasını istemiyle TBMM Başkanlığına bir de soru önergesi verdi. Ağbaba önergesinde; Türkiye genelinde hizmet sorumluluk alanı, yürüttüğü projeler ve yatırım miktarı bakımından en büyük şubesi olan Malatya’ya önümüzdeki dönemde bölge müdürlüğü kurulması düşünülmekte midir? En büyük şubeye değil de daha küçük şubelere bölge müdürlüğü kurulmasının amacı nedir? Battalgazi Belediyesi tarafından bölge müdürlüklerinde bile olmayan nitelikte yapılan hizmet binasına son anda 2 kurumun daha yerleştirilmesine neden ihtiyaç duyulmuştur? Yapılan bu tasarrufla ileride bölge müdürlüğü olabilecek DSİ Malatya’nın önünün kesilmek istendiği iddiaları doğru mudur? DSİ binasına nakledilecek olan Orman ve Su İşleri Müdürlüğü ile Meteoroloji Müdürlüğü’nün mevcut binaları ne amaçla kullanılacaktır? Hangi sebeple kurumlar tek bir yere toplanmaktadır? 3 kurumun birada hizmet vermesi planlanıyordu ise neden en başından itibaren böyle bir bina yapılmamıştır? Tek bir kurum için yapılan binada 3 kurumun sağlıklı bir şekilde hizmet verebileceği düşünülmekte midir? Her birinin ayrı ayrı çok sayıda hizmet aracı olan 3 kurumun makine,teknik, ekipman ve araçlarının yeni binaya sığacağı düşünülmekte midir?” sorularını yöneltti.
MALATYA DENEK OLARAK KULLANILIYOR
Ağbaba, Bakan Eroğlu’na 3 kurumun toplam personel sayısının 400 ü bulacağını belirterek, “Her katta 100 personelin çalışmasını istemek çok yanlıştır. Türkiye’nin hangi şehrinde DSİ, Orman ve Su İşleri ve Meteoroloji il müdürlüğü aynı binada hizmet vermektedir? Şayet yok ise Malatya neden denek il olarak seçilmiştir?” dedi.
Bakan Eroğlu’na soruların devamında; “Şayet bina büyükse Battalgazi Belediyesi neden daha fazla para harcamıştır? Bina DSİ’ye göre yapıldıysa neden iki kurum daha aynı binaya taşınmaktadır? DSİ Müdürlüğünün yaklaşık 250 çalışanı olduğu belirtilmektedir Yapılan binanın mevcut il müdürlüğü göz ününe alınarak yapıldığı düşünülür ise 250 kişilik binaya 400 ün üzerinde personelin yerleştirilmesinin vatandaşa hizmet sunma noktasında yaratacağı sorunlar düşünülmekte midir? Türkiye’nin hangi şehrinde DSİ, Orman ve Su İşleri ve Meteoroloji il müdürlüğü aynı binada hizmet vermektedir? Şayet yok ise Malatya neden denek il olarak seçilmiştir? Meteoroloji Müdürlüğünün hava tahmini yapabilmesi için araç gereçleri ve rasat işlemlerinin yeni binada yapılıp yapılmayacağı incelenmiş midir? Orman ve Su işleri Müdürlüğünün mevcut binasına geçtiğimiz yıl 1 Milyon liraya yakın para harcayarak tadilattan geçirildiği iddiaları doğru mudur? Doğru ise vatandaşın cebinden giden 1 Milyon lira ne olacaktır?
Bülten- malatyahaber.com
Malatyanin.sorunlarini.dile.getirmek.sucmu.bakin.
Devlet.dairelerin.butun.bolge.mudurlukleri.baska.
Illerde.boyle.giderse.yakinda.malatya.ya.elaziga.
Adiyamana. Veya.sivasa.baglanir.akp.vekileri.ancak.laf.uretirler.halk.bizlere..yuzde.atmis.oy.verd.diyorlar..oylarin.
Karsiligi.bumudur.bir.stadi.bitiremediniz
Madem yeni Türkiye diyoruz O zaman bu tarz dar ve amatörce düşünce ve hareketlerden de sıyrılmak gerekir..Afrika ülkesinde yaşamıyoruz sıkış tıkış oturup hizmet alalım veya verelim.
Malatya ya gelince tasarruf yapıyorlar, 3 kurumu aynı binaya koyuyorlar.. orası dsi için yapıldı dsi binasıdır! Tutkıyenın en büyük dsi binası yapılınca birileri tutuştu sanırım. Eyvah malatya ya büyük bina yapılmış bölge müdürlüğü ya malatya ya gıderse dıye mi düşündüler! Battalgazi Beledıye baskanını kutlarım aynı sekılde karayolları, orman, meteoroloji gibi yeni binalar, lojmanları ve sosyal donatılarını da başka yerlere yapsın! Malatya da Sultansuyu harası var ama hipodromu Elazığ’a yapmışlar! Malatya da dünyanın en büyük kayısı bahçeleri var meteoroloji bölge müdürlüğünü Elazığ’a yapmışlar! Malatya da her yer kayısı bahçesi her yer ağaç ( dağlar hariç) orman bölge müdürlüğünü Elazığ’a yapmışlar! Malatya Doğu daki gelısmıslık olarak en büyük il, sanayi burda karayollarını Elazığ’a yapmışlar! Yıllarca darende gürün sürün allah sürün derlerdi otobüs şoförleri yollar o kadar kötüydü nıye? Malatya buyuksehır olmuş, nüfus daha fazla sivil havalimanı Elazığ’a yapmışlar! Malatya da ney var biri çıksın bu var desin? Şimdi de 2. Ci pist yapıyorlar Elazığ havalimanına tasarruf dıyenler duysunlar. Hani malatya ya yeni bir liman yapmaya gerek yok dıyenlerın kulagı çınlasın! Sivas Divriği ye yapılan hekımhan yapılmayan fabrıka vardı ya orda da Sivas’ta oturman şartı var yada Sivaslı olacan! Nasıl bır duygu siyasiler? Seçim kaybedıldıgınde reis soruyor orayı nıye alamadık diye? Araştırıyor? Daha fazla yatırım yapıyor o şehri almak için… seçim geliyor!
HER NEDENSE DEVLETİN TÜM KURUMLARI PARAYLA İŞ YAPAR OLDU , HASTANEYE GİDERSİN “KATKI PAYI “ÖDETİRLER , ADLİYEYE GİDERSİN ENVAİ ÇEŞİT “HARÇ” ÖDETİRLER , TAPUYA GİDERSEN ZATEN SOYARLAR , MALİYENİN ÖNÜNDEN BİLE GEÇMEYİN DERİM , DEVLET KENDİ VATANDAŞINA NÜFUS CÜZDANI KARTLARINI 16 LİRAYA SATIYOR , EMNİYET EHLİYET İÇİN 300 LİRA ALIYOR SONRADA O EHLİYETE CEZALARI GÖNDERİYOR , 50.000 LİRALIK ARABA İÇİN 41.450 LİRA VERGİ ÖDETİRLER , O PARAYLADA YOL- KÖPRÜ YAPARLAR , KÖPRÜDEN GEÇMEK İSTERSEN 130 LİRA DAHA ÖDERSİN , 200 LİRA YAKIT ALIRSIN 127 LİRASI VERGİ , BIKARSIN SATAYIM KURTULAYIM DERSİN 180 LİRADA NOTER ÜZERİNDEN YİNE VERGİ TAHSİL EDERLER , NEYSE ÇALIŞIP KAZANALIM DERSİN DEVLET AÇLIK SINIRI 2800 LİRA DER AMA ASGARİ ÜCRETİ 1404 LİRA AÇIKLAR YANİ AÇ BİLE OLAMADIĞIN MEMLEKETTE DEVLETE ÇATIR ÇATIR VERGİ ÖDEMEYE DEVAM EDERSİN VE SESİN ÇIKMAZ ÇIKMADIĞI İÇİNDE HEP DAHA FAZLA ÖDEMEYE MAHKUM KALIRSIN…… İYİ UYKULAR MEMLEKETİM İNSANI AMAN HAAA AMAN UYANMA ! ! !
çok güzel bir noktaya temas edilmiş muhalefetin işi bu tür işlerle uğraşmak olduğunu hatırlaması güzel böyle işlerle uğraşsın daha faydalı olduğunu görür
Başlangıçta iyi niyetlerle gerçekten de örnek olabilecek bir hizmet binası tasarlanıp bitme aşamasında Türk usülü dedirttiren cinsten, küçük hesaplar peşinde koşan Malatyalı bir bürokratın talimatıyla adeta pişmiş aşa su katma girişiminde bulunulmuştur. Bu tip bürokratlar maalesef iktidarı çok ama çok yıpratmaktadır. Umarım aklı başında siyasilerimiz konun muhalefet tarafından gündeme getirilmesinden dolayı vurdumduymaz davranıp Malatya’nın hayalleri ve geleceğine taş koymazlar…
Adam sonuna kadar dogru söylemiş bölge mudurluklerini elaziga doldurdular karayollari bölge elazigda hele bir malatyanin yollarinile elazigin yollarini kiyaslayin hepbsifir asfalt bizimkiler yamalikli anayollar bile malatyadaki karayollarina git kamulastirma şefligi nile yok illa elaziga gitmen lazim bir icin karayollari bakim alaninda olan isiklar hep saniyeli malatyada nerde var kac tane var cevreyolumuz yok bizim elazigin var dsi yine oyle yogurdun kaymagini hep bolgede ki adamlar yiyor isci alinacak ikamet yeri elazigda yasiyor olmasi lazim 2012 alinlara bakin dsideki senin memleketinde 3 kisi aliyorlarsa oraya 20 kisi aliyorlar tunceli,bingol ile ayni kefede yer aliyorsun metoroloji bolgeyi kapattilar malatyada ordada elaziga bagladilar eskiden tahminler tutuyordu simdi kar yagacak diyorlar birsey yagmiyor kayisi malatyada yetisiyor ceviz malatyada kiraz malatyada elazigda ne yetisiyor simdide 3 kurumu bir araya getiriyorlarki onunu iyce tikasinlar malatyanin dsi belki bolge olurduda 3 5 hemserimiz is sahibi olurdu yatirim daha fazla artardi simdi hepsinide tıkasinlar buyumesin kalsin madem orman isletmeyi dsinin oraya tasiyacaktnzda 1 yil once 1 trilyona tadilat guclendirme yaptiniz simdi yikacaksnz onceden tespit edilip kampus alani buyutulur 3 kurumada ayri ayri hizmet binasi yapilirdi yarin birgun bakanliklar degistimi ne yapacaksiznz metoroloji orman orman su islerinde kalsa dsi de tarim bakanligina baglansa ne olacak peki yatirimdan kacinki insallah bu suneleride kapatirlar hepsini bingole tunceliye baglasinlar kurtulalim kokten hangi ilde 3 kurum bir arada sıkistrmislar malatya hak etmiyor tabi haklisnz..
Tahsis edilmese boş duruyor neden ihtiyacı olan kurumlar Tahsis etmiyorsunuz diyeceksiniz. Boş işlerle uğraşıp konuşacağına memleket için öneri ve çözüm getir.
hasan adamın ne dediniğini anlamadan balıklama atlamışsın sırf muhalefet olsun diye.Haberi bir daha oku anlamadıysan bir daha oku.Adam niye tahsis etniniz mi diyor.DSİ için yapılmış yere kendi yerleri olan daireleri niye taşıyorsunuz, sıkıştırıyorsunuz diyor.Türkiyenin en büyük il müdürlüğü bu DSİ diyor,yerini niye daraltıyorsunuz diyor.Anladın mı?
Okumayız biz karşıt görüşlü ise direk yapıştırırız böyle Bi toplum olduk artık o yüzden zorlamaya gerek yok.
ben köküne kadar ak partili biri olarak adama hak veriyorum doğru söylüyor
Sen köküne kadar değil toplu iğne üçü kadar bile AKPLİ Değilsin
ADAM ÖNERİSİNİ DE ÇÖZÜMÜNÜ DE SUNMUŞ İŞTE, AMA OKUMAZSIN Kİ , OKUSAN BÖYLE SAÇMA SAPAN ŞEYLER YAZMAZSIN , VELİ AĞBABA AKP NİN 5 VEKİLİNDEN FAZLA ÇALIŞIYOR MALATYA İÇİN , AKP VEKİLLERİ MALATYA’YA OY İSTEMEYE GELMEKTEN BAŞKA NE İŞ YAPIYORLAR BİR TEK ÖRNEK VERİR MİSİN , HADİ BEKLİYORUM TEK BİR TANE HİZMET SÖYLE …