Ağbaba, Başbakana İntiharları Sordu

Malatya’da bir günde 3 kişinin intihar etmesinde sonra CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM), Başbakan Binali Yıldırım’ın yazılı olarak cevaplaması talebi ile soru önergesi verdi.

Veli Ağbaba’nın TBMM’ye sunduğu yazıda şu ifadelere yer verildi.

“Malatya ilinde 19 Nisan 2017 tarihinde 3 intihar olayı birden yaşanmıştır.18 yaşında bir genç kız, 21 yaşında genç bir erkek ile evinde tek başına yaşayan 78 yaşındaki bir şahısın kendilerini asmak suretiyle intihar ettiği belirlenmiştir. Türkiye hızla intihar olaylarının en fazla olduğu ülkeler arasına girmektedir. Şiddet, taciz ve intihar gibi tüm dünyada çocuklar ve gençler arasında yaşanan bu sorunlarda batıda azalma, Türkiye’de ise artış göze çarpmaktadır. Son yıllarda artan intihar olaylarının önüne geçilememesi ise toplumda kaygıyla karşılanmaktadır.

Bu çerçeveden hareketle;

1-Malatya ilinde son 10 yılda meydana gelen intihar vakalarının istatistikleri nasıldır? İntihar olaylarında hayatını kaybeden kişi sayısı ne kadardır?

2-Malatya ilinde son 10 yılda sağlık kuruluşlarından psikolojik yardım alan kişi sayısı ne kadardır?

3-Bir şehirde aynı gün 3 kişinin hayatına son vermesi hükümetiniz tarafından nasıl değerlendirilmektedir?

4- Yıllara göre artış gösteren intihar vakalarının önlenebilmesi için hükümetiniz tarafından çalışma yürütülmekte midir? İntihar olaylarını önlemek için neler yapılmaktadır?

5-İntihar olaylarının en sık görülen sebepleri nelerdir? Yıllara ve intihar olaylarına göre dağılımı nasıldır?

6-Türkiye genelinde son 10 yılda meydana gelen intihar vakalarının sayıları illere göre nasıldır? En çok intiharın meydana geldiği iller hangileridir?

7-İntihar eden kişilerin cinsiyetlere ve yaşlarına göre dağılımı nasıldır?

8-Türkiye intihar sayısı ile değerlendirildiğinde Dünya ülkeleri arasında kaçıncı sıradadır?” Bülten