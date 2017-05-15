Ağbaba; “Bu Kabul Edilemez Bir Durum”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar’ı, istifaya davet etti.

CHP İl Teşkilatında basın toplantısı düzenleyen Ağbaba, Türkiye’de 162 gazetecinin cezaevinde olduğunu kaydederek, “10 binin üzerinden insan işsiz kalmış durumda. Türkiye maalesef havuz ve haram medyası dışında özgür gazetecilerin gazetecilik yapma imkanının kalmadığı bir ülkeye dönmüş durumda. Dünya’nın en çok tutuklu gazetecisi Türkiye’de. Türkiye adeta tutuklu gazeteci cezaevine dönüştü” iddialarında bulundu.

Ağbaba, KHK ile ihraç edildikten sonra açlık grevine başlayan Konya Selçuk Üniversitesi’nde öğretim görevlisi Nuriye Gülmen ve sınıf öğretmeni Semih Özakça ile ilgili de değerlendirmede bulunarak, şunları söyledi: “AKP, Türkiye’de muhalifleri yargı yoluyla terbiye etmeye çalışıyor. Memurundan işçisine işadamına kadar herkesi terbiye etmeye çalışıyor. Ama bu memlekette terbiye olmayan insanlarda var. 150 bine yakın devlet memuru açığa alınmış, insanlar açlık sınırıyla karşı karşıya, milyonlarca mağdur var, terbiye edemedikleri iki tane insan günlerdir açlık grevinde mağdurların bütün dünyaya sesini duyuruyor. Biz açlık grevinin doğru bir eylem olduğunu düşünmüyoruz. Mutlaka bitirmeliler ama bu iki insanın yapmış olduğu mücadele de Türkiye’deki mağdurların sesi oldu. Ben mağdurlara ve haksızca görevden alınan herkese direnin, hakkınızı kullanın çağrısında bulunuyorum. Ayağa kalkın, haklarınıza sahip çıkın, demokratik yollarla sesinizi duyurun yoksa sizler ayağa kalkmadıkça, direnmedikçe yeni Kanun Hükmünde Kararnamelerle (KHK) yeni mağdurlar yaratılacak.”

Ağbaba, konuşmasında şu iddialarda bulundu: “Mustafa Kemal Atatürk’ün annesiyle ilgili televizyon kanallarında akla, hayale gelmedik iftiralarda bulundular. Mustafa Kemal Atatürk’e kimse küfür edemez, insan insana diyemez. Bunu komşuna söylesen kan çıkar. Bu, Türkiye’nin namus meselesidir. İsterdik ki Mustafa Kemal Atatürk’ün annesine ve manevi kızı Afet İnan’a küfredenler bireysel olsun isterdik. Ama bireysel mi, bilemiyoruz. Mustafa Kemal Atatürk’ün annesiyle, kızıyla ilgili yazı yazan kadın, cumhurbaşkanının protokolünde, eskiden havuz, haram medyası vardı şimdi kabin gazeteciliği var. Atatürk’ün annesine, kızına küfreden bu gazeteci nezle oluyor, onun ilk ziyaretine giden Mustafa Kemal Atatürk’ün koltuğunda oturan genelkurmay başkanı oluyor. Bu kabullenemez. Genelkurmay başkanı derhal istifa etmelidir.”

Ferdi Durdu / Yeni Malatya Gazetesi – Malatyahaber.com