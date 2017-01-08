“Mecliste Girişimde Bulunacağız”

CHP’li Ağbaba, Malatya Çölyaklılarla Dayanışma Derneği’ni ziyaret ederek, dernek yöneticileri ve hastalarla bir süre sohbet etti.Hastaların sorunlarını dinleyen Ağbaba, sorunların çözümü için girişimlerde bulunacağını kaydetti.

Beraberinde CHP İl Başkanı Enver Kiraz ile birlikte Malatya Çölyaklılarla Dayanışma Derneği’ni ziyaret eden CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Dernek Başkanı Serpil Karslıoğlu ve çölyak hastalarıyla sohbet ederek, sorunları dinledi.

İnce bağırsağın, gluten adlı proteine karşı ömür boyu süren ve kronikleşen alerjisine, Çölyak Hastalığı adı veriliyor. Buğday, arpa, çavdar ve yulaf gibi tahıllar ve pek çok üründe yer alan glutenden kaynaklı hastalar, hayatın her alanında büyük zorluklar çekiyor.Tüm Türkiye’de olduğu gibi Malatya’da da Çölyak hastaları örgütlenerek sorunlarının çözümü için mücadele veriyor.

DİYET SÜRDÜRMEK ÇOK ZOR

Dernek Başkanı Karslıoğlu,Malatya’da 700’e yakın kayıtlı çölyak hastası olduğunu belirterek, “Bir paket makarnamız 14 lira,bir ekmeğimiz 20 lira, bir paket un 30 lira. Bu ürünleri alamadığı için diyetini bozan hastalar var. Diyetimizi bozarsak ince bağırsak kanserine yakalanma riskimiz var. Çok sayıda hasta kendi ekmeğini kendisi yapmaya çalışıyor. Çölyak hastasının aylık sadece gıda masrafı en az 500 TL civarında.Bazı evlerde 2-3 çölyak hastası var. Bu şartlarda diyeti sürdürmek de imkansız” dedi.

GLUTENSİZ EKMEK FIRINI İSTİYORUZ

Başkan Karslıoğlu, “Malatya’da çarşıda yemek yiyeceğimiz her hangi bir lokanta yok. Bir çok ilde belediyeler çölyak hastalarına bu tür ürünleri ücretsiz verirken, Malatya’da bu mümkün değil. Malatya’da bize ekmek yapacak bir fırın istiyoruz. Dışarı çıktığımızda evden yiyecek bir şey getirmemişsek aç kalıyoruz.Marketlerde satılan ürünlere karekot sistemi getirilmesini istiyoruz. Böylece,ürünlerde gluten olup olmadığını herkes görebilir” ifadelerini kullandı.

EN ÖNEMLİ HAK , YAŞAM HAKKI

“Çölyak hastalığıyla ilgili yapılması gereken ilk iş, hastalıkla ilgili duyarlılığı geliştirmek” diyerek sözlerine başlayan CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba; “ En önemli hak yaşam hakkı.Çölyak hastalarının yaşadıkları sorunlar hepimizin sorunu. Marketlerde satılan ürünlerin üzerine glutensiz gıda ibaresi konulması için mecliste girişimlerde bulunacağız. Çay,salça, ekmek, çikolata alırken gluten olup olmadığının belirtilmesi gerekiyor.Böylece çölyak hastaları daha rahat alışveriş yapabilirler” dedi.

SORUNLARI MECLİSTE GÜNDEME GETİRECEĞİZ

Devletin çölyak hastalarına aylık 110 lira destek verdiğini kaydeden Ağbaba, “Ama hastaların kullandıkları ürünlerin fiyatlarına bakınca bu rakamın çok az olduğu ortada. Bir ekmek 20 TL normal ekmeğin 20 katı. Makarna 14 lira, normal makarnanın 10 katı. Malatya’da da kamuoyu oluşturmak gerekiyor. Bazı belediyelerin ayrı fırınları var , çölyaklılar için ekmek üretiliyor. Biz desteğe hazırız. Malatya’da 700 e yakın hasta var. Siyaseten üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız. Çölyak doğuştan gelen bir hastalık değil. 23 Yaşında da 43 yaşında da çölyak hastalığına yakalanabiliriz. Sorunların çözümü için yerel yönetimlere büyük görev düşüyor. TBMM de etiketlerin üzerinde Glutensiz ürün olup olmadığı ibaresinin yer alması ve 110 liralık yardım miktarının artırılması için teklif vereceğiz” şeklinde konuştu.

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