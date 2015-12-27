CHP’nin 18. Olağanüstü Kurultayında CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Birlik ve Kardeşlik” adını verdiği anahtar liste belli oldu. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba da anahtar listede yeraldı.

CHP’nin 18. Olağanüstü Kurultayında çarşaf listenin açıklanmasının ardından CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun anahtar listesi de belli oldu. Kılıçdaroğlu’nun “Birlik ve Kardeşlik” adını verdiği anahtar listede yer alan Parti Meclisi üyelerinin isimleri şöyle:

“Saliha Sera Kadıgil, Sena Kaleli, M. Ercan Karakaş, A. Haluk Koç, Ümran Köksüz, Bülent Kuşoğlu, Nihad Matkap, Ekrem Kerem Oktay, Gülseren Onanç, Kadir Gökmen Öğüt, İrfan Önal, Yasemin Öney Cankurtaran, Durdu Özbolat, Murat Özçelik, A. Tuncay Özkan, İhsan Özkes, Engin Özkoç, Faik Öztrak, Serpil Öztürk, Şafak Pavey, Şenal Sarıhan, Mehmet Ali Susam, M. Sezgin Tanrıkulu, Gürsel Tekin, Zekariye Temizel, Bülent Tezcan, Erdoğan Toprak, Halit Toraman, Elif Uzunşimşek, Hüseyin Yaşar, İdris Yıldız, Candan Yüceer, Alaattin Yüksel, Gürkut Acar, Onursal Adıgüzel, Veli Ağbaba, Ezgi Akar, Yakup Akkaya, Zeynep Altıok, K. Enis Berberoğlu, Tekin Bingöl, Rana Bozkurt, M. Volkan Canalioğlu, Cemal Canpolat, İlhan Cihaner, Aytun Çıray, M.Gül Çiftçi, Zeki Eker, Ahmet Ertuğrul, Levent Gök, Didem Gültekin, Fevzi Gümüş,”

Anahtar listedeki, Yüksek Disiplin Kurulu Üyeleri ise, A.İhsan Kalkavan, S. Sumru Karaer, Sezgin Kaya, Tufan Köse, Mustafa Moroğlu, Ensar Öğüt, Ali Özgündüz, M. Serdar Soydan, Ali Paşa Tan, Turan Aydoğan, Selahattin Balta, Saniye Barut, Uğur Bayraktutan, Selahattin Emre, Refik Eryılmaz.

Bu arada CHP’nin 18. Olağanüstü Kurultayı’nda Parti Meclisi (PM) üyeliği için 474, Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) için 98, Bilim, Yönetim ve Kültür Platformu (BYKP) için 12 başvuru yapıldığı açıklandı. PM, YDK ve BYKP üyeliği için adayların okunmasının ardından listeler matbaaya gönderildi. Pusulaların gelmesinin ardından 24 sandıkta oy verme işlemi başlayacak. Bin 218 delege, 8’i BYKP üyesi olmak üzere 60 kişilik PM ile 15 YDK üyelerini belirleyecek.