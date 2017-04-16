Ağbaba da Oyunu Kullandı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, anayasa değişikliği için halk oylamasında oyunu kullandı.

Zaviye Mahallesi Abdulkadir Eriş İlkokuluna gelen Ağbaba, “1255” nolu sandıkta oyunu kullandı.

ORANTISIZ BİR KAMPANYA SÜRECİ YAŞADIK

Oyunu Zaviye Mahallesi Abdulkadir Eriş İlkokulu’ndaki 1255 no.lu sandıkta kullanan CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, oyunu kullandıktan sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Ağbaba; “Basın mensubu arkadaşlara teşekkür ediyoruz. Referandum sürecinde bizimle sürekli birlikte oldular. Umarız Türkiye Hayır’lı bir sabaha uyanır. Umarız sonuçlar Türkiye’nin hayrına olur. Referandum kampanyasının sonuna geldik. Yukarıda çeşitli çekişmeler yaşandı ama vatandaşlar arasında tatsızlık olmaması, bir gerginlik olmaması sevindirici bir şey. Siyasetçilerin görevi gerginlik yaratmak değil, toplumun huzurunu sağlamaktır. Tabi bunu söylerken şunu belirtmeden geçemeyeceğim. Referandum kampanyası inanılmaz orantısız bir şekilde gerçekleşti. Devletin, yerel yönetimlerin bütün imkânları Evet için kullanıldı. Neredeyse Türkiye de Hayır demek yasaklandı. Buna rağmen biz Hayır’ın gerekçelerini halkımıza anlattık. “ifadelerini kullandı.

BİZİ BİZ YAPAN, FARKLILIKLARIMIZDIR

“Bu sürecin önümüzdeki dönem Türkiye için hayırlı olmasını diliyorum, Malatya’ya hayırlı olmasını diliyorum.”diyerek konuşmasını sürdüren Ağbaba, “ Türkiye’ye hep beraber gerginlikten uzak, herkesin birbirine hoşgörüyle sevgiyle baktığı bir dönemi yaşar. Türkiye terörün olmadığı, insanların mutlu olduğu bir ülke olur. Türkiye Cumhuriyeti devleti hepimizin olmazsa olmazı. Biz bu topraklarda barışı, hoşgörüyü devam ettirmeliyiz. Çünkü Anadolu’da yaşayan insanlar Yunus Emreler, Hacı Bektaşlar, Mevlanalar bu topraklara hep barışı, kardeşlik, hoşgörü tohumları ektiler. Biz bu topraklarda aslanla ceylanı aynı kucakta barış içerisinde yaşatan bir kültürden geliyoruz. Bu nedenle birliğimizi beraberliğimizi bozmadan kardeşliğimizi bozmadan bu yaşantımıza devam etmeliyiz. Malatya’da da aynı şekilde hangi görüşten olursa olsun hep birlikte güzel şehirde daha mutlu daha özgür yaşayabilmeliyiz. İnsanları fikirlerinden dolayı sorgulanmadığı, tek tip olmadığı bir Türkiye ve Malatya hayal ediyoruz. Herkesin buna dikkat etmesi gerekiyor. Bizi biz yapan, Anadolu’yu zengin yapan farklılıklarımızdır, farklı renklerimiz farklı çizgilerimiz, farklı görüşlerimizdir. Bu farklılıklarımızı zenginliklerimiz olarak görüp yolumuza devam etmeliyiz.” dedi.

Ağbaba, basın açıklamasının ardından oy kullanan vatandaşlarla bir süre sohbet ederken, aynı okulda oy kullanan anne ve babasına da yardım etti.

Bülten- AA