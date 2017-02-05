Ağbaba Erbakan Fotoğrafları Sergisi Açılışında

Milli görüş lideri Necmettin Erbakan’ın vefatının 5. yıldönümü dolayısıyla Erbakan Vakfı Malatya şubesi tarafından Malatya Park AVM’de ‘Necmettin Erbakan’ fotoğraf sergisi açıldı.

Sergiye CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Erbakan Vakfı Malatya Şube Başkanı Mücahit Erbakan ve çok sayıda vatandaş katıldı. Sergide Necmettin Erbakan’ın hayatı ve siyasi yaşamının yanı sıra onu farklı kılan yanları da fotoğraf sergisinde yer verildi.

Erbakan Vakfı Malatya Şube Başkanı Mücahit Erbakan, Malatya Erbakan Vakfı yönetim kurulu olarak Rahmetli Necmettin Erbakan’ı 6. yıl ölüm yıl dönümü nedeniyle kendisini rahmetle ve minnetle andıklarını söyledi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, bu sergide bulunmaktan dolayı mutluluk duyduğunu belirterek, “Necmettin Erbakan Türkiye’de Başbakanlık yapmış siyasi yaşantısında uzun süreli var olmuştur. Farklı siyasi görüşten olsak da Türkiye’nin refahı ve Türkiye’nin ilerlemesi için ilmini tüm yaşamını Türkiye uğruna kullanmış bir siyasi adamı bir devlet adamı onu rahmetle anıyorum. Farklı bir siyasetimiz olsa da anısı yaşatır sizleri geçmişte Türkiye’ye emek vermiş biri olan bütün insanlar hep anılır ve Necmettin Erbakan ismi hep yaşar. Bu duygularla burada bulunmaktan büyük onur duyduğumu belirterek hepinizi saygıyla ve sevgiyle selamlıyorum” diye konuştu.

iha