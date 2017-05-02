Ağbaba İçin de Fezleke
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve aralarında Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın da bulunduğu 6 CHP’li vekil hakkında düzenlenen fezlekeler Meclis’e gönderildi, dokunulmazlıklarının kaldırılması istendi.
Kılıçdaroğlu’nun da aralarında olduğu 7 CHP’li milletvekili hakkında fezleke düzenlendi.
Gerçek Gündem’in haberine göre CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ve CHP Milletvekilleri Eren Erdem, Özkan Yalım, Aytun Çıray ve Namık Havutça için de fezleke düzenlenerek dokunulmazlıklarının kaldırılması istendi.
Fezlekelerin Meclis’e gönderildiği de haberde yer aldı.
gercekgundem.com- t24.com.tr
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