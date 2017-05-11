Ağbaba, İddiaları Bakan Soylu’ya Sordu

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, güvenlik korucusu alımlarında yaşanılan sorunların tartışılmaya devam ettiğini belirterek, “Formalite mülakatlarla alım yapıldığı iddiaları dilden dile dolaşırken, yetkililer vatandaşın kafasındaki soru işaretlerini gidermelidir” dedi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ilçe ziyaretlerinde sıklıkla gündeme gelen korucu alımlarındaki iddialarla ilgili İçişleri Balanı Süleyman Soylu’nun yanıtlaması istemiyle bir soru önergesi verdi.

Ağbaba önerge metninde ; “Başbakanlık tarafından Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında geçici köy korucuları (GGK) ismi “Güvenlik korucuları” olarak değiştirilmiş, Doğu ve G.Doğu’daki 47 bin 510 güvenlik korucusundan yaşları 45-50 arasında olan 18 bin 66’sı emekli edilmiş, emekliler yerine yeni korucu alımı yoluna gidilmiştir.İçişleri Bakanlığının 09.01.2017 tarihli “Bakan Oluru” ile tüm Türkiye’de Güvenlik Korucusu alımları için ilana çıkılmış, Şubat ayı içerisinde şartları uyan adaylar fiziki yeterlilik sınavına tabi tutulup ardından yapılan mülakatla göreve başlatılmıştır.”dedi.

Veli Ağbaba, “Yapılan mülakatların formalite olduğu, AKP il ve İlçe başkanlıkları tarafından hazırlanan listelerin korucu yapıldığı yönünde iddialar dillendirilmiş, fiziki yeterlilik testini birincilikle bitiren adayın mülakatta sonuncu çıkması, yeterlilik testinin sonlarında olan kişilere mülakatta en yüksek oyun verildiği ve korucu yapıldığı iddiaları aylardır süregelmektedir.Son dönemlerde ziyaret ettiğimiz mahallelerde en çok şikayet konusu korucu alımlarıdır. Aynı mahalle içinde gençler arasında ciddi sorunlar yaşanmasına sebep olan alımlar ile ilgili vatandaşların kafasındaki soru işaretleri mutlaka giderilmelidir ” ifadelerine yer verdi.

Ağbaba, Bakan Soylu’ya konuyla ilgili şu soruları yöneltti; “Güvenlik korucusu alımlarıyla ilgili bakanlığınıza bugüne kadar kaç şikayet ulaşmıştır? Bu şikayetlerle ilgili hangi işlemler gerçekleşmiştir? Malatya ilinde de çok sayıda korucu adayı haksızlığa uğradıklarını, AKP’ye yakın kişilerin korucu yapıldığını, köylerde ciddi huzursuzluk yaşandığını belirtmektedir. Malatya’daki korucu alımlarıyla ilgili tarafınıza ulaşan sorunlar hakkında Bakanlığınızın yaptığı çalışmalar nelerdir. “Adın-soyadın nedir? Babanın ismi nedir?” denilerek başlayıp biten mülakatlarda korucu seçiliyor ise bu seçimin şeffaf ve tarafsız olduğu düşünülmekte midir? Geçmişte yüz kızartıcı suçtan dolayı tutuklanan kişilerin bile korucu yapılıp, diğer adayların elendiği seçmelerin ardından köylerde yaşanabilecek olası tatsız olayların sorumlusu kimdir?”

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