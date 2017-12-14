Ağbaba Kürecik Radarını Sordu, ‘Devlet Sırrı’ Yanıtı Aldı!

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Milli Savunma Bakanlığı’na bilgi edinme başvurusu yoluyla Türkiye’de yabancıların kullandığı üsleri ve İncirlik ile Kürecik’in durumlarını sordu. Ancak Bakanlık “Devlet sırrı” olduğu gerekçesiyle bilgi paylaşmadı. Gelen cevaba tepki gösteren Ağbaba, “Ülkemizde kaç üs yabancılar tarafından kullanılıyor, hangi ülkelerden asker var, bunları bilmek hakkımız. Burası müstemleke değil. Kürecik Üssü İsrail’i korumak için kalkan olarak kullanılıyor. Eğer İsrail’e tepki verecekseniz önce bunu kapatırsınız.” ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, 28 Kasım 2017 tarihinde Milli Savunma Bakanlığı’na bilgi edinme başvurusunda bulunarak şu soruları sordu;

“1- Ülkemiz sınırları içerisinde, yabancı ülkelerin sivil veya askeri personelinin kullanımına açık kaç askeri üs/tesis bulunmaktadır? Bunlar hangileridir? Buralarda hangi ülkelerin askerleri bulunmaktadır? 2- Ülkemizde bulunan askeri üs/tesislerde, yabancı ülkelerin kaç sivil, kaç askeri personeli bulunmaktadır? 3- İncirlik Askeri Üssü’nde yabancı ülkelerin sahip olduğu nükleer silahlar bulunmakta mıdır? Bulunuyorsa bununla ilgili ülkemizden izin alınmış mıdır? 4- Kürecik Radar Üssü’nün kuruluş amacı nedir?”

Bu sorulara 8 Aralık 2017 tarihinde Milli Savunma Bakanlığı’ndan gelen yazıda, başvuruda istenen bilgilerin devlet sırrı kapsamına girdiği gerekçesiyle işlem yapılmayacağı ifade edildi. Devlet sırrı cevabına tepki gösteren Ağbaba, “Ülkemizde kaç üs yabancılar tarafından kullanılıyor, hangi ülkelerden asker var, bunları bilmek hakkımız. Burası müstemleke değil. Malatya Kürecik’teki Radar üssünün ABD tarafından İsrail’i korumak için kurulduğunu hepimiz biliyoruz. İncirlik’te nükleer silahları olduğunu ABD bile kabul ediyor. Ama hükümet bunları dile getirmeyi devlet sırrı sayıyor.” ifadelerini kullandı.

“ABD’nin Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıması üzerine hükümetin en büyük yaptırımı sabah akşam Eyy Trump diye bağırmak oldu.” diyen Ağbaba, “Eğer ABD’ye karşı bir tepki ortaya koyulacaksa ilk iş, metro çıkışlarında Trump Towers yazılarını kaldırmak değil, İsrail’i korumak için ülkemize kurulan Kürecik üssünü derhal kapatmaktır.” dedi.

İslam İşbirliği Teşkilatı’nda alınan Doğu Kudüs’ün Filistin’in başkenti olarak tanınması çağrısını desteklediklerini belirten Ağbaba, “Ülke olarak kendimiz bir yaptırım ortaya koymalıyız. Filistin için kuru sözlere değil, atılacak gerçek adımlara ihtiyaç var. Kurulduğu günden bu yana, bu üssün bir utanç olduğunu, İsrail kalkanı olmak için kurulduğunu söyledik, yürüyüş yaptık, tepki gösterdik. Yabancı asker var mı diye sorduk, cevap Alman generalden geldi. Üssün sahibi kimdir diye sorduk, cevap ABD’de Şikago’dan geldi. Girmek için izin istedik, Genelkurmay ve Milli Savunma Bakanlığı yetkimiz yok izin veremeyiz dedi. Amerikalı bir lobici Türkiye’ye geldi üsse gitti, ama bizim girmemize izin vermediler. Veli’ye No, Riki’ye Yes dediler. Bu utanç üssü ile ülkemiz ABD’nin kılıcı, İsrail’in kalkanı ilan edilmiştir. Eğer yıllardır bizi dinlemeyen hükümet sonunda gerçekleri görür ve Kürecik üssü ile ilgili bir adım atarsa sonuna kadar destekleriz.” ifadelerini kullandı.

Bülten- malatyahaber.com- Yeni Malatya Gazetesi

Arşiv Foto: Kürecik Radar Üssü