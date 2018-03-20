Ağbaba, Mimarlar Odası’nı Ziyaret Etti

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, beraberinde İl Başkanı Enver Kiraz, Battalgazi İlçe Başkanı Bahattin Öner , Yeşilyurt İlçe Başkanı Av. Ahmet Pektaş, Büyükşehir Belediyesi CHP grup sözcüsü Hurşit Kuşçu ile birlikte geçtiğimiz günlerde genel kurulunu gerçekleştiren Malatya Mimarlar Odası’nı ziyaret etti.

Türk Mimar Mühendis Odaları Birliği (TMMOB) Mimarlar Odası Malatya Şube Başkanı Fatma Türkmen Altaş ,ziyaretten duyduğu memnuiyeti dile getirerek “Malatya Mimarlar Odası’nı nerelere taşıyabiliriz, birlikte neler yapabiliriz bunları tüm siyasi partilerimizle birlikte ortak paydada değerlendirip alacağız” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, “Sizlerin yetkisi ne kadar fazla olursa kentin yaşanılırlığı o kadar olumlu etkilenir.Siyasi görüşler değişse de yöneticiler çok fazla işlerine müdahale edilmesini istemiyor.Dünya’daki demokrasilerin önemli ölçütlerinden birisi siyasi partilerdir, bir başka ölçü de sivil toplum örgütlerinin, meslek birliklerinin etkili olmasıdır. Eğer bir ülkede meslek odaları etkili değilse demokratik katılımcılıkta sorun var demektir” dedi.

Ağbaba, “Son dönemlerde sadece mühendis ve mimar odalarına değil, tüm örgütlü kesimlere hükümet tarafından uygulanan bir baskı var.Bunu da görmezden gelemeyiz.Bazen sendika, bazen meslek örgütleri,bazen dernekler farklı ses çıkarıyorsa susturmaya çalışıyorlar. Kendi düşüncelerine yakın sendikaların, STK’ların yaşaması, büyümesi için çaba gösteriliyor.” ifadelerini kullandı.

Bülten