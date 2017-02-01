Ağbaba; “Soğukla Mücadele Ediyorlar”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Malatya Merkez Beydağı Mahallesi’nde TOKİ tarafından maddi durumu iyi olmayan vatandaşlar için yaptırılan 1+1 evlerin bazı bloklarında 15 günü aşkın süredir kömür olmadığı için kaloriferlerin yanmadığını, bazı blokların ise kömürlerinin bitmek üzere olduğunu ifade etti.

Ağbaba, “Engelli, dul, yetimler ile maddi durumu çok kötü vatandaşların barındıkları TOKİ 1+1 konutlarına bu yıl gönderilen kömürlerin kalori değerlerinin çok düşük olduğu bu nedenle kömürlerin çok hızlı tükendiği ifade edilmektedir. Maddi durumu iyi olmayan çok sayıda vatandaşın, evlerine elektrikli ısıtıcı alıp ısınmaya çalıştıkları, elektrik faturalarını nasıl ödeyecekleri konusunda ise çaresizlik içinde kaldıkları , bazı evlerin borçtan dolayı elektrik sayaçlarının da söküldüğü ifade ediliyor” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, konuyla ilgili Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Dr. Fatma Betül Sayan Kaya tarafından cevaplandırılması istemiyle TBMM Başkanlığı’na konuyla ilgili bir de soru önergesi verdi. Ağbaba, önergesinde Bakan Sayan Kaya’ya ; Malatya’da maddi durumu iyi olmayan yurttaşlarımızın barındığı 1+1 TOKİ evlerinin kömür bittiği için kaloriferlerinin yanmadığı doğru mudur? Doğru ise neden ilave kömür verilmemektedir? Vatandaşlardan bazılarının evlerinde hasta olduğunu, çocuklarının kış aylarında battaniye altında ders çalışmak zorda kaldıklarını belirtmelerine rağmen yetkililerin yardım etmediği doğru mudur? Dar gelirli vatandaşların soğuk kış günlerinde evlerinde soğuğa mahkum edilmeleri Bakanlığınız tarafından nasıl değerlendirilmektedir? AKP Hükümeti ve bakanlığınız tarafından sıklıkla sosyal yardımlar konusunda yapılan çalışmalar dile getirilirken, 2017 Ocak ayında Malatya’da 36 şar dairesi olan 30 bloklu TOKİ konutlarında yaşanan sorun nasıl izah edilmelidir? Hükümetinizin soysa yardımları fakir vatandaşlara kömür olarak gitmemekte midir? Malatya’da bu yıl dağıtımı yapılan kömürlerin geçmiş yıllardaki kömürlerden farkı nedir? Kömürün cinsi nedir? 3 ayda tükenen kömür dağıtılmadan önce incelenmemiş midir?” sorularını yöneltti.

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