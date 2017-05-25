Ağbaba; “Üreticilerin Eleştirileri Dikkate Alınmalı”

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, TARSİM’e olan sitemlerin arttığını belirterek; “Önceden don ve dolu ile uğraşan üretici şimdi de fizyolojik dökülme denilen bir sebeple uğraşmaya başladı.Kayısı üreticilerinin eleştirileri dikkate alınarak mutlaka yeni ve sağlıklı tespit yapılmalıdır.” dedi.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Ağbaba, üreticilerin eleştirilerinin dikkate alınarak,gerekirse tekrar değerlendirilme yapılmasını,konuyla ilgili yetkili kurumların gerekli girişimlerde bulunmasını istedi. Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM)’nun kurulduğu 2006 yılından beri üreticilerin zararlarını karşılamayı amaçladığını belirten Ağbaba, “Üreticilerin sorunlarını çözmesi beklenen TARSİM üreticiler tarafından sürekli eleştiriliyor. TARSİM kendisine verilen görevi yerine getiriyor olabilir, ancak görünen o ki üreticiler ile istenilen diyalogun sağlanmaması yıllar itibari ile sorunların azalması gerekirken daha da artmasına sebep olmaktadır” dedi.

Ağbaba, “Malatya başta olmak üzere Türkiye genelinde meydana gelen soğuk hava ve don olayları üreticilere büyük zarar vermektedir. 2014 yılında meydana gelen donun meyveleşmeye başlayan ağaçların neredeyse tamamını vurdu.Kayısının tamamı yandı.2015 ve 2016 yıllarında meydana gelen kısmi don felaketleri de üreticiyi ekonomik yönden bir darboğaza sürükledi.Bu yıl ise Kale’nin tamamında, diğer ilçelerin ise önemli bir bölümünde don ve doludan kaynaklı zarar meydana gelmiştir” dedi.

TARSİM eksperlerinin geçtiğimiz yıllarda don ve dolu ile ilgili rapor tuttuğunu ve tutulan raporlara göre üreticiye ödeme yapıldığını kaydeden CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, “Ancak bu yıl üreticinin karşısına “Fizyolojik olay” denilen bir ibare konuldu. Üreticilerin sulamasından,ilaçlamasından, gübrelemesinden kaynaklı, yani üreticilerin ağaçlarına bakmadıklarından kaynaklı verim kaybı denilen bir sebep söyleniyor. Üreticiler ‘ağaçlarımıza her yıl nasıl bakım yaptıysak bu yıl da öyle bakım yaptık. Don ve dolunun vurduğu meyveler büyüdükçe dökülmeye başladı, zamanında tespit yapmayan eksperler ise işin kolayına kaçıp raporu fizyolojik olarak verdiler” demektedir. Üreticilerin bu eleştirileri dikkate alınmalı, daha sağlıklı bir tespit yapılmalı, tek bir kişinin bile mağdur edilmeden sorunun çözümüne gidilmelidir” dedi.

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