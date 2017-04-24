Ağbaba; “Üreticinin Ödeme “Gücü Kalmadı”

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Malatya’da üreticilerin borçlarının 5 yıldır faiziyle ertelendiğini, üreticilerin bu borçları ödeme gücü kalmadığını belirtti. Ağbaba, Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri , elektrik dağıtım şirketlerine olan her türlü borç faizlerinin bir defaya mahsus olmak üzere affedilmesini ve ana paranın faizsiz olarak eşit taksitler halinde ödenmesini istedi.

Ağbaba, “Malatya’da her yıl olduğu gibi bu yıl da mart ve nisan ayları kayısı üreticilerinin don ve dolu ile imtihanıyla geçiyor. Geçtiğimiz günlerde Kale’nin tamamında, Akçadağ’a bağlı Bahri, Ören, Ilıcak, Güzyurdu, Doğu, Derinboğaz, Yağmurlu, Altunlu,Aksaray mahalleleri, Yazıhan’a bağlı Tecirli, Bahçelievler, Sinan, Dedekargın, Balaban Mahalleleri, Yeşilyurt’a bağlı Dilek, Şahnahan, Battalgazi Alişar,Hasırcılar,Kadıçayırı mahallelerinde don ve doludan kaynaklı, Eski Battalgazi’de ise rüzgardan kaynaklı kayısı üreticileri çok büyük zarar gördü” ifadelerini kullandı.

Ağbaba yazılı açıklamasında daha sonra şu ifadelere yer verdi; “Gübre, ilaç, elektrik, su gibi sabit giderleri olan kayısı üreticilerinin bu giderleri nasıl karşılayacakları merak konusu.Üreticiler bu yıl da Ziraat Bankasına, tarım kredi kooperatiflerine ve elektrik dağıtım şirketine olan borçlarını nasıl ödeyeceğinin telaşına düştü. Malatya’da 5 yıldır faiziyle ertelenen borçlar üretici tarafından ödemesi imkansız hale geldi.Pek çok üreticinin ödemesi istenen faiz, anaparayı geçmiş durumda.Pek çok üretici borçlarını ödeyemediği için icralık durumda.Bu şekilde devam ederse Malatya’da icra dairesiyle tanışmayan üretici kalmayacak.Malatya’da üreticilerin borçları 5 yıldır faiziyle erteleniyor.Üreticilerin bu borçları ödeme gücü kalmadığını herkes biliyor. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri ile elektrik dağıtım şirketlerine olan her türlü borç faizleri bir defaya mahsus olmak üzere affedilmeli, ana paranın ise faizsiz olarak eşit taksitler halinde ödenmesi yönünde alınacak karar Malatyalı üreticiler ve Malatya ekonomisi için önemli bir adım olacaktır”

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