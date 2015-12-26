Ağbaba Ziyaretlerini Sürdürüyor

Sarıcıoğlu, Beylerbaşı ve Yıldıztepe Mahallelerini ziyaret eden CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, mahallelilerin sorunlarını ve taleplerini dinledi.

Ağbaba, Sarıcıoğlu Mahallesi’ndeki ziyareti sırasında yaptığı konuşmada, “seçimlerden sonra en az hizmet alan yerleri, çevre yolunun altındaki mahalleleri gezmeyi uygun gördük. Böylece ilk olarak buraların sorunlarını çözelim, dertlerini dinleyelim dedik. Biz tüm Malatya’nın milletvekiliyiz. Bunun bilincindeyiz. En az oy aldığımız mahallelere de gidiyoruz. Şimdiye kadar ziyaret ettiğimiz mahalleler en az oy aldığımız mahalleler. Sıkmadığımız el kalmayana kadar ziyaretlerimize devam edeceğiz. Bundan sonra sizleri daha sık ziyaret edeceğiz. Neden oy alamadığımızın araştırmasını da yapacağız. Sizlerle de beraber olmaya çalışacağız.Şehrin üst tarafındaki mahalleler ile bu taraftaki mahalleler arasında çok adaletsiz bir gelişme var.Bunun da sağlıklı bir şekilde değerlendirilmesi gerekiyor.” dedi. Ağbaba buradaki konuşmasında trafiği rahat olan bir bölgeye Yeni Şire Pazarı’nın inşaa edilmesi gerektiğini de söyledi.

‘DAYATMA OLMADAN BİR KOMİSYON KURULMALI’

Ağbaba, CHP’nin Türkiye’ye demokrasi ve özgürlük getirdiğini ifade ederek, “Geçmiş seçimler öncesinde neyi vaat ettiysek bu dönemde de onları gerçekleştirmeye çalışacağız. Özlükçü demokrasiyi kuracağız. Bunu gerçekleştirecek partide Cumhuriyet Halk Partisi’dir. Bunu yaparken de özgürlükçü sivil demokrat bir anayasa yapacağız. Herkesin, bütün düşüncelerin, bütün siyasi partilerin ortak hazırlayacağı bir anayasa olmalı. Tüm partilerin bir dayatma olmadan bir komisyon kurulu oluşturulmalı. Bu benim partimin benim önerimdir. Önce siyasi partilere demokrasi gelmeli. Siyasi partilere demokrasi gelmediği sürece de Türkiye’ye gerçek demokrasi gelmez. Siyasi partiler kanunu değişmeli lider sultasına son verilmelidir. Partiler bir faşizan şekilde idare ediliyor. Buna öncelikle son verilmeli ki Türkiye’ye demokrasiyi daha rahat getirebilelim. Biz sizleri bundan sonra daha sık ziyaret edeceğiz” diye konuştu.

Ağbaba’nın ziyareti sırasında konuşan Sarıcıoğlu Mahallesi muhtarı Şinasi Sucu , “Çok kıymetli Sayın Vekilimiz Veli Ağbaba’nın seçimlerden sonra teşekkür ziyaretlerinde Sarıcıoğlu Mahallesi’ni de unutmayarak mahallemize ziyarete gelmesi bizi memnun etmiştir. Tabi ki seçim bitti Cumhuriyet Halk Partisi Mecliste bulunması gereken bir partidir. Vatandaşların oy tercihi ile Malatya’mızda da Veli Ağbaba seçildi. Kendisi de önceden beri hem ticari hem siyasi yönüyle sevdiğimiz yakinen tanıdığımız bir ağabeyimiz, kardeşimizdir. Kendisine yeni görevinde başarılar diliyorum. Sarıcıoğlu Mahallesi’nin sorunlarını kendisine ileteceğiz” ifadelerini kullandı.

‘HEP MALATYA’DAYIM’

Milletvekili Ağbaba, daha sonra Beylerbaşı Mahallesini ziyaret etti. Ağbaba, buradaki konuşmasında şunları kaydetti: “ Ben seçildiğimden beri 6 gece Ankara’da yattım onun dışında hep Malatya’da bulunuyorum. Malatya’nın sorunlarını dertlerini dinliyorum.. Ama özellikle Çevreyolu’nun alt tarafı diyerek tabir ettiğimiz mahallelerimizin sorunları diğer mahallelere göre daha çok. Bu mahallelerde henüz istediğimiz gelişmeleri yükselişi yaşayamadık. Doğru bir imar planı, doğru bir belediyecilik uygulaması olmadı buralarda. Seçimlerde siyasi partiler her ne kadar değişiyor olsa bile buraya bakış açısı fazla değişmiyor. Burada da bir hukuksuzluk, bir haksızlık olduğunu görüyoruz. Oy versin vermesin herkese el uzatacağız. Herkesin sıkıntılarını dinleyeceğiz.”

Beylerbaşı Mahallesi muhtarı İbrahim Yener de, “Allah herkesten razı olsun. Her kim olursa olsun, şu güzel vatanımıza hizmeti tatlılıkla, güzellikle sürdürmeyi nasip eylesin. Sizi de belalardan kazalardan saklasın. Vay şu partiymiş, yok şu partiymiş gibi dedikodular memleketimizi birbirine ayrı düşürüyor. Hangisi olursa olsun Yüce Allah hakkımızda hayırlısını versin. Allah sizleri başarı ile muvaffak eylesin. Sizleri belalardan kazalardan saklasın” şeklinde konuştu.

‘SANKİ UFAK BİR MALATYA’

Cumhuriyet Halk Partisi Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, son olarak Yıldıztepe Mahallesi’ni ziyaret etti. Ağbaba, mahalle muhtarı Bayram Alışık ile bir araya gelerek, vatandaşlarla uzun süre sohbet etti. Ağbaba, burada yaptığı konuşmada, “Yıldıztepe hakikaten Malatyamız’da önemli bir mahalle. Mahalle sınırlarında çok gelişmiş yerler de var. Hiç gelişmemiş yerler de var. Sanki ufak bir Malatya resmi gibi. Biz Çevre Yolu’nun altı diye tabir ettiğimiz tüm mahallelerin beraber gelişmesi için uğraşıyoruz. Şimdi eğer burası gelişmiyorsa biliriz ki burada bir eksiklik bir ilgisizlik var. Belediyemizin bir değerlendirme yapması, yoğun bir çalışmaya girmesi gerekiyor. Bu gezilerde iki amacımız var. Birincisi Malatya ile ilgili neler yapabiliriz. Malatya’nın gelişmesinde hangi noktada katkımız olabilir. Biz bunları düşünüyoruz çünkü biz Malatya’nın Milletvekiliyiz. İkincisi de partimizle alakalı çeşitli toplum kesimlerinde bir yargı oluşmuşsa onları ortadan kaldırmayı hedefliyoruz. Benim hayat anlayışım, hayata bakışım, siyaset anlayışım belli. Ben tüm yargıların kırılması gerektiğine, insanların birbirlerine ön yargısız bakması gerektiğine inanan, Türkiye’de her türlü sorunlarında tam demokrasi ile çözüleceğine inanan, tam demokrasiyi savunan, özgürlükçü anayasayı savunan bir partinin mensubuyum” şeklinde konuştu.

Yıldıztepe Mahallesi Muhtarı Bayram Alışık ise, “Ben öncelikle Sayın vekilimize mahallemizi ziyaret ettikleri için teşekkür ediyorum. Kendilerini gerek yazınsal, gerek görsel basından takip eden birisiyim. Halk ile içice olan, halkın sorunlarını bizzat dinlemeye gayret gösteren bir vekilimiz. Dilerim ki bu çalışmalarınız ömrünüz boyunca devam eder. Biz sizi seviyoruz. Siyasi kişiliğiniz bir yana gerçekten halk adamısınız. Benim için mahalleme, Malatya’ma, Türkiye’me kim hizmet yapmışsa; kim bizi dinlemiş, kim bizi daha iyi anlamaya gayret etmişse bu bizim için önemli. Geçmişte bizler çok siyasi partiler gördük. Seçim öncesi gelip bizlere vaatler veren, seçim geçtikten sonra oralara bir daha dönmeyi bile akıl etmeyen siyasi kişilikler gördük. Kendimiz desteklememize rağmen biz bunları gördük. Ama son dönemlerde siyasi kişiliklerin daha da halka yakın olmak gibi bir gayretleri var. Biz bunun farkındayız. İnşallah bu gayretleri devam eder daha da yakın olurlar. Yani vekillik sadece Ankara’da oturmak değildir. Tabiî ki buranın sorunlarını oraya taşımaktır. Ama gerektiğinde halkın içine dönebilen, onların sorunlarını birebir dinleyen, elinde ki imkanlarca onların sorunlarını çözebilen bir kurum demektir. Çalışmalarınızdan dolayı da ben özellikle sizlere teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. Biz her zaman gönlümüzce yanınızdayız. Bizlere düşen görevlerde gereğini yapmaya hazırız” dedi.