Ağbaba’dan Destek Sözü

Malatyalı genç mucidin icadı, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba’yı şaşırttı. Ağbaba, genç mucide destek sözü verdi.

Ortaokul öğrencisi 13 yaşındaki Eren Alkan, titreşimli kalem icat etti. Yazmaya başladığı anda müzikte çalan kalem, hem parmak kaslarını güçlendiriyor hem de yazmayı kolaylaştırıyor.

Genç mucit, “Bu kalem hem parmak kaslarını güçlendiriyor bu yeni okula başlayan öğrencilere fayda sağlıyor. Titreyerek güzel yazı yazmayı kolaylaştırıyor. Ayrıca ince motor ve kalın motor kaslarımızı da güçlendiriyor” dedi.

Alkan, ‘titreşimli kalem’ ismini verdiği icadıyla yazma sorunlarının önüne geçeceğini belirtti. Kalemin titreşimli olması nedeniyle yazıyı oval şekilde yazdığını ifade eden Alkan, “Yaptığımı mekanizmayla kalem dönerken titriyor. İlk başta bir kurşun kalemde denedim. Sonra pilli kalem yaptım ama ağır oldu. Onu değiştirip hem müzik çalması hem de titremesi için bir proje geliştirdim. Kalem şarjlı bir şekilde çalışıyor” dedi.

Alkan, kalemin patentini almak için Ağbaba’dan destek istedi.

Yazı yazarken müzikte çalan kalem Ağbaba’ın büyük dikkatini çekti. Genç mucidi basın karşısına çıkaran Ağbaba, kalemden çıkan ‘Arguvanlım’ türküsüne eşlik etti.

Kalemle yazı yazan Ağbaba, “Patent için desteğimiz olacak. Gerekli girişimleri yapacağız. Gençlerin desteklenmesi gerekiyor. Kendi emeği ve malzemeleriyle bu kalemi yapmış. Bir liraya bir kalem almış, çevresini hamurla kaplamış. Hepsini kendisi yapmış, Eren’i tebrik ediyoruz” dedi.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com