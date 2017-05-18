Ağbaba’dan Pembe Trambüs Tepkisi
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Malatya’da kent içi ulaşımda sadece kadınların taşınacağı ‘Pembe Trambüs’ uygulamasına tepki göstererek “Biz, trambüs gibi bir aracın Malatyalılara layık olmadığını söylerken onlar, çağ dışı araçla çağ dışı zihniyetlerini taşımak istiyorlar.” dedi.
Ağbaba “Kadınla erkeği aynı otobüse bindirmeyen anlayışın, hamile kadını spor yaparken döven, şortlu kadına belediye otobüsünde tekme atan anlayıştan farkı olamaz.” iddiasında bulundu. Bülten
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