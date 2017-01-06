Ağbaba’dan Şehit Ailelerine Taziye Ziyareti

CHP’li Ağbaba, Beşiktaş’ta gerçekleştirilen hain saldırıda şehit düşen Malatyalı polis memurları Okan Doğan ve Hamdi Dikmen’in ailelerine taziye ziyaretinde bulundu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Beşiktaş Arena Stadyumu’nu yanında teröristlerin bomba yüklü araçla gerçekleştirdiği katliamda şehit düşen Malatyalı polis memurlarının ailelerine taziye ziyaretinde bulundu.

Ağbaba, beraberinde İl Başkanı Enver Kiraz ve parti yöneticileriyle birlikte ilk olarak şehit polis memuru Okan Doğan’ın ailesine ardından yine aynı saldırıda şehit düşen polis memuru Hamdi Dikmen’in ailelerini ziyaret etti. Okan Doğan’ın Babası Yusuf Doğan ile Hamdi Dikmen’in abisi Mehmet Dikmen, ülkede akan kanın bir an önce son bulmasını istediklerini ifade ettiler.CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ise, “Terör nereden ve kimden gelirse gelsin karşısında durmaya devam edeceğiz. Gencecik fidanlarımızın hayatlarının baharında teker teker elimizden alınmasını kabul edemiyoruz. Terör hiçbir zaman, hiçbir yerde amacına ulaşmamıştır, ulaşamayacaktır” dedi.

ŞEHİTLERİMİZİN HATIRALARINI YAŞATACAĞIZ

Ağbaba, Malatya katliamlara, terör saldırılarına, darbe girişimine onlarca askerini, polisini, sivilini şehit vermiş bir kent. Genel merkezimizde şehitlerimiz için bir albüm hazırlıyoruz. Şehitlerimizin hayat hikayeleri ve fotoğraflarlının yer aldığı albümde Malatyalı şehitlerimiz de yer alacak. Onların hatıralarını ölümsüz kılmak istiyoruz.Bir kez daha , terör saldırısını gerçekleştirenleri, teröristlere kol kanat gerenleri, yardım ve yataklık edenleri şiddetle kınıyorum. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine, yakınlarına başsağlığı dileklerimi iletiyorum” dedi.

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