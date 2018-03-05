AGD’den ‘Aile Okulu’

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Malatya Şubesi Hanımlar Komisyonu tarafından düzenlenen ‘Aile Okulu’ programı başladı.

Konuyla ilgili bilgi veren AGD Hanımlar Komisyonu yöneticileri şunları söyledi:

‘’Anadolu Gençlik Derneği, evrene, çevreye, insanlara ve kendine karşı sorumluluklarının farkında; tarihine, çağına ve yarınlara duyarlı; kardeşliğin, merhametin, sevginin ve iyiliğin yaygınlaştırılmasında emek sahibi; adaletin tesisinde kararlı; bilgili, inançlı ve çalışkan bir nesil yetiştirmenin gayretinde olan müstesna bir kuruluştur. AGD Aile Okulu, Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek; toplumumuzun temel yapıtaşı olan Aile’yi güçlendirmek için tüm Türkiye’de örnek olacak olan bir çalışmaya imza attık.

Bu çalışma Hafta Sonları bayanlara yönelik olup, tıpkı okuldaki gibi seminerler şeklinde dersleri gerçekleştiriyoruz. Alanında uzman kişiler tarafından verilen seminerler; katılımcılar tarafından dikkatle takip ediliyor. Şuana kadar aldığımız tepkiler de olumlu oldu.’’

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