AGD’den Mekke Fethi Kutlaması

Anadolu Gençlik Derneği Yeşilyurt Şubesi tarafından, Cumartesi gecesi Mekke’nin Fethi’nin yıldönümü dolayısıyla bir kutlama programı gerçekleştirildiği bildirildi.

Organizasyona ilişkin olarak dernek tarafından yayınlanan basın bülteni şöyle:

“Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Yeşilyurt ilçe temsilciliği, Malatya Kongre ve Kültür Merkezi’nde yoğun bir katılımı ile büyük zafer Mekke’nin Fethi’ni kutladı.

Konuşmacı olarak İbrahim Cücük Hoca efendinin katıldığı programda ezgi ve marşları ile Harun Beyaz ve Mustafa Özcan Güneşdoğdu sahne aldı. Dünya birincisi Hafız Yavuz Mutlu’nun Kur-an tilaveti okudu. AGD ortaokul komisyonunun hazırladığı şiir ve marş gösterilerinin de yer aldığı program da AGD’nin 2 hafta önce düzenlediği Siyer-i Nebi sınavının dereceye giren öğrencilerine de ödülleri takdim edildi. Kum Sanatı gösterisinin de olduğu programda yer yer göz yaşları yer yerde büyük zaferin heyecanı bir kez daha yaşandı.

AGD Yeşilyurt ilçe temsilcisi Enes Gül konuşmasında “ Büyük zafer Mekke’nin Fethi’nin yıl dönümünde Anadolu Gençlik Derneği olarak bir çok ülke temsilciliklerimiz de ve ülkemizde 600 farklı noktada bir araya toplanarak bu zaferi anıyor ve kutluyoruz. Malatyalıların da bu büyük salonu hınca hınç doldurmuş olması milli birlik ve beraberliğimizin büyük bir ifadesidir. “ dedi.

AGD Malatya şubesi başkanı Tayyar Emre ise “ Bütün islam aleminin bu büyük zaferin mübarek olsun 1386. yılında bir kez daha bu zaferin anısına bir araya geldik. Tüm Malatyalılara teşekkür ediyorum. Programı düzenleyen Yeşilyurt teşkilatımızı da ayrıca tebrik ediyorum. Dili, ırkı, mezhebi ne olursa olsun bütün Müslümanların ortak zaferi olan Mekke de Sevgi ve Kardeşliğin kazandığı fetih bizlere de en büyük örnektir. Bugün yaşanan olaylar ve bugünün dünyasında kan gölüne dönen İslam coğrafyasın da ancak gönüllerin fethi ve İslam birliği ile kurtuluşa erecektir biz buna inanıyoruz ve Milli Görüşculer olarak yeni bir dünya kurmanın adil bir düzenin mucahedesini vermenin heyecanını taşıyoruz.” dedi.

Siyer-i Nebi’de Malatya’da kendi alanlarında ilk 3 e giren Liseli ve ortaokullu öğrencilere hediyeleri verildi. Birincilere bilgisayar, ikincilere cep telefonu, üçüncülere ise bisiklet hediye edildi.

Programa Saadet partisi il başkanı Mehmet Asiltürk, Din-Bir-Der il başkanı Sinan Erarslan, Eğitim Bir-Sen başkanı Kerem Yıldırım, Ög-Der şube başkanı Ramazan Güllüoğlu, CANSUYU yöneticileri, Eğitimci Refik Metin ve ilimizin birçok STK temsilcileri katıldı. ”

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