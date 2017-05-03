“Ağır Bir Yenilgi Aldık, Taraftarımızdan Özür Diliyorum”
Bandırmaspor’a farklı yenilen Evkur Yeni Malatyaspor’da Teknik Direktör İrfan Buz, taraftarlardan özür diledi.
TFF 1. Lig’in 31. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor, deplasmanda Bandırmaspor’a 5-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü İrfan Buz, taraftarlarından özür diledi. Buz, “Bugün çok önemli bir müsabakaydı bizim açımızdan. Bandırmaspor açısından da aynı şekilde. Göztepe müsabakasında çok iyi oynayan bir Yeni Malatyaspor vardı. Lider olarak geldik buraya. Tabi çok farklı bir durumla karşılaştık. Maalesef bizim açımızdan sezonun en kötü müsabakasını oynadık. Çok ağır bir yenilgi aldık. Futbolda oluyor böyle şeyler. Tabi oluyor derken taraftarlarımızı da çok üzdük, üzgünüz. Futbolcu kardeşlerimiz buraya kadar getirdi bu olayı, devam da ettirecek. Futbolcularımız da ayağa kalkmak durumunda. Zaman zaman futbolda oluyor böyle şeyler ama bizim açımızdan çok kötü bir gündeydik. Gerçekten çok kötüydük. Bandırmaspor iyi bir futbol sergiledi. Onları tebrik ediyorum. Önümüzde Pazartesi günü Adana Demirspor maçımız var. Ona konsantre olup, ayağa kalkmak zorundayız. Nasıl bugün bu müsabakayı kaybettilerse, kazanmasını da bileceklerdir. Yolumuza devam etmek istiyoruz. Ağır bir yenilgi aldık. Ama bu ligde oluyor böyle şeyler. Benim söyleyeceğim sadece taraftarlarımızdan özür diliyorum oyuncu kardeşlerim adına” dedi.
Bandırma, iha
Son 6 haftadir bu malatya halkinin sabir sinirlarini zorluyorsunuz. Ortada futbola dair hic bisey yok alinan galibiyetler tek farkli zar zor atilan gollerle. Hepiniz gelip gecicisini var olan Malatya halki ve Malatyaspor. Eger ki sezon sonunda bizleri hayal kirikligina ugratirsaniz Malatya sinirlari icerisine girmeyin
Valla kim kusura bakıyordu baksın. Bu ligde 5 gol yiyen Alpay ve Okan Buruk istifa ettiler. Takımlarının önünü açtılar. Maalesef İrfan Buz, istifa etmemek için her hafta bahane üretiyor. Onu görevden alacak kudretli bir başkan da yok tabi. Kimse hikaye anlatmasin. Ya bu hoca gidecek ya da şampiyonluk gidecek. Kalan 3 maçtan bu teknik ekiple galibiyet alma şansımız sıfırın altında. Bu kadar net.
İrfan hoca,şu sedat ve sadık denen adamları bundan sonraki maçlarda lütfen oynatma.Bugünkü maçtan sonra varsın Malatya şampiyon olmasın! Ama hiç kimse ama hiç kimse Malatya’dan büyük değil.Takım kaptanı yapmışsın ama ben onu ilk 16’ya bile almam.Adam her maç yürüyor ve takımı 10 kişi oynatıyor.Sadık sana da yazıklar olsun. Öyle kuru özür sizi ve oyuncularınızı kurtarmaz bunu bilesiniz.
karar verilsin evinde oynann eskişehir maçı sezonun kötü maçıydı yoksa bumu hocada artık bunalmış bellki kan değişikliği gerekli kan hoca acil gitmeli bu hocayla süper lig hayal adam hikaye anlatıyor milletde dinliyor yazık
R-E-Z-A-L-E-T BUNLARA PARA BAĞIŞI YAPACAĞINIZA ÇOCUKALARIMIZA PARK VATANDAŞIMIZA ÇEŞME YAPTIRIN BARİ ÇOCUKLARIMIZ MUTLU OLSUN VATANDAŞIMIZ BİR BARDAK SU İÇSİN BUNLARA DEĞMEZ REZİL OLDUK OLAN MORALİMİZE OLUYOR BİZEDE YAZIK PSIKOLOJIMIZ BOZULDU
15000 pirim açıklandı zaten
Burda hocayı ve futbolcuları kimse savunmasın hoca 8 puan fark varken süper lige çıkmak süpriz olur açıklamasını yaparken her şey anlaşıldı Bandırma gibi takımdan 5 yemek ne demek Sivas deplasmanda Göztepe’yio formayı giymek şereftir bilmeyen giymesin nerde irfan buzun transferleri Ferhat ayite sezer nerde yoklar hoca guruplaşma yaptı sonuç ortada yazıklar olsun başka söylenecek bişey yok
Para para para. Bu kadar paragöz nasıl toplanmış bu takıma.
bu hoca bu takıma fazla .irfan buz bizim için bulunmaz biriydi …malatya taraftarı hepsi başkan hepsi teknik direktör oldugu için sonuc bu oldu elinize saglık malatyaspor taraftarları.yarın fatih terimi getirirsiniz…hadi yarın sahipsiz malatya diye sahip çıkın…
Bu kadar piskinlige de pes doğrusu. Adam, istifa edeceği yerde bir de dalga geçer gibi “olur böyle şeyler ” diyor. Seninle olmadı, maya tutmuyor! Niye anlamıyorsun bunu? Ayrıca Eren, kesinlikle bilerek atmadı penaltıyı. Kimse kem kum him Hum etmesin. Bunun adı açıkça ihanettir. Aynı senaryo geçen yıl da sahneye sürülmüş, para için playofftan kılpayı donmustuk. Yine Sadık ve Sedat basroldelerdi. Yine aynı şey sahnede. Aldığınız paralar haram olsun hepinize.
bundan iyisimi var bu ligde sizin gibi taraftarlar malatyaspor yediniz bitirdiniz simdi bu takımamı geldi.sizin gibi futboldan anlamayan taraftara ihtiyac yok.her kes irfan buz u istiyor utku bey begenmiyor .fatih terimi getirelim olur mu.
arkadaslar boyle taraftarlara izin vermeyelim bunlar malatyasporun buyumesini istemiyor.lutfen takıma ve sehire sahip cıkın cogu elazıgsporlu .
irfan buz çok seviyor arakadaş haftalardır irfan buz terane anlatıyor millet te bu teraneye inanıyor tabi fark daha kapandı 2 dikkat kardeş bu fark 8 di 2 ye düştü irfan bey o zamanlarda aynı teraneden bahsediyorddu açık net söyliyorum irfan buz oldukca bu takım süper ligi çıkamayacaktır hadi irfan buz sevenler derneği siz terane ve sinema izlemeye devam biz gerçekleri görüyoruz siz hayalleri
Cok haklisin utku Gardas. Ikiside acilen kadro disi kalmalı. Sonucu ne olacaksa olsun. Bugunki sonuc ve yapilan terbiyesizlik yüzünde aksam yemek yiyemedim. Hakkimiz haram olsun sehri satanlara
Bu takım stresli maçlarda hangi takım olursa olsun yenemiyor, oynayamıyor, eli ayağı birbirine dolaşıyor. Play Off un en zayıf takımı olacağız ve seneye sıradan bir 1.Lig takımı olmaya devam edeceğiz.
YENMEKTE VAR YENİLMEKTE ŞAMPİYON MALATYA
Bazıları aldığı değer karşısında şımarır.Hezimetin aslı bu.Sayın hocanın pierrayı ilk 11 içerisinde sahaya sürme hırsı, maçı çevirecek futbolcuların 70 li dakikalardan sonra oyuna alınmaları ve futbolcuların sanki değerlerine 5-10 milyon tl değer kattıklarını sanmaları hezimetin sonucu değil mi?
Kalede Ertaç
Defansta Caner-Yiğitcan-Mehmet sak
Orta alanda Azubike-İrfan-Sedat-Rahman Buğra-Sunday Mba
ileride Dialiba-Eren
Sayın hocam adana maçında bu 11 le başlaman lazım yoksa hezimet eder 2….playofada kalırsak inanın malatya çıkamaz.garanti çıkamaz.
Son cümlesinde açık açık söyledi futbolcu kardes lerim adına özür dilerim dedi hocayla bir alakası yok futbolcuların denasinda var para ver oynuyayim prim istiyorlar bugün burdalar yarın başka yerdeler futbolcu nankördür sanzimizi zora soktuk malesef ancak yeni alınacak iki galibiyet şampiyonluğu getirecektir
Bu rezalet özürle geçiştirilemez,ilk iki hayalimiz malesef yüzde bir bile değil artık.Son maç Sivas la olmasaydı belki olabilirdi.Her zaman ki gibi rakiplerin kaybetmesini bekleyeceğiz ama bu sefer havamızı alırız gibi.
Pazartesi günü sahaya 3. Sırada olarak çıkacaksın ve öyle de bitireceksin olmadı hoca Eskişehir ve Bandırma maçları dönüm noktasiydi işi bitiremedin, hem bu şehri yıktınız hemde kendi kariyerinizi düzelmez bu saatten sonra
Basına düşen başkan sporcu pazarlığı ne rezalettir. sadık niye yerden kalkmadigi belli oldu.
Sadık ve takım kaptanı Türkiye’ye rezil ettiniz bizi o foto sizin çocuğunuz dan cikar
İstifa et ama 3 maç sonra. Playoff maçlarını bari rahat oynayalım.
Futbolcu kardeslerim de futbolcu kardeslerim. Gorduk senin kardeslerini Sahada baskana züğürt aganin gurese girmesini zorlayan film sahnesini Malatya goz gore yasatan sadik ve sedat Malatyaya girmemeli bir daha. Evet belki cok agir elestiriyoruz ama mucadele yok ve yenen 5 gol var. Ne yapmaliyiz kimse kusura bakmasin. Belediye fakir fukaraya cay kasigiyla verir bunlara daha gecen battalgazi belediyesi 300 milyar verdi. Yazik gunah. Sportif direktorumuz nerede ne is yapar. Pardon avm de sahibi oldugu spor magazasinda olabilir. Eger bu takim bu sene cikamazsa bir daha Malatyada futbol basarisi olmaz.
Hocam,uc,maci,alamasaniz,istifa,edin,oyuncular
Dahil
Mustafa, her kelimenin arkasına niye virgül koyuyorsun. Anlamıyorum.
Isminde bile var virgul.
prim verilirse yenerler prim yoksa macı yenilir …Malatya kamuoyunu bu utancı yasatan kimse hakkımız helal degildir..