Ağır Yaralandı
Üzerine demirler düşen bir kişi ağır yaralandı.
Özsan Sanayi Sitesi’nde meydana gelen olayda, üzerine demir yapı malzemeleri düşen ve ağır yaralanan asansör işçisi E.T. (24), ambulansla Turgut Özal Tıp Merkezi’ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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