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Malatya Haber -

Ağır Yaralı Çocuğu TSK Helikopteri TÖTM’ye Getirdi

Ağır Yaralı Çocuğu TSK Helikopteri TÖTM’ye Getirdi
  • 17.03.2018
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Malatya‘nın Darende ilçesinde evde kurusıkı tabancayla oynarken boğazından yaralanan 7 yaşındaki çocuk, askeri helikopterle hastaneye kaldırıldı.

İlçe merkezine 15 kilometre mesafedeki Aşağıulupınar Mahallesi’ndeki evlerinde babasına ait kurusıkı tabancayla oynayan 7 yaşındaki Yusuf Talha Aydoğan silahın ateş alması sonucu boğazından yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince olay yerinde yapılan ilk muayenede, küçük çocuğun atardamarında hasar oluştuğu belirlendi.

Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesinde ilk tedavisi yapılan çocuğun hayati tehlikesinin bulunması üzerine, hastane yakınındaki parka inen askeri helikopter, çocuğun İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi’ne naklini sağladı.

Tedavi altına alınan çocuğun hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

AA

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