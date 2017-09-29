Ağrı’da 4 Şehit, 8 Yaralı

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde terör örgütü PKK ile çıkan çatışmada 2 asker ve 2 güvenlik korucusu şehit olurken, 8 güvenlik görevlisi ise yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, geçtiğimiz günlerde Doğubayazıt ilçesinde 3 Afgan göçmenin PKK’lı teröristler tarafından öldürülmesi üzerine İl Jandarma Komutanlığı tarafından bölgede başlatılan operasyonlarda, Güngören Köyü kırsalında terör örgütü PKK ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 2 asker ve 2 güvenlik korucusu şehit oldu, 8 güvenlik görevlisi ise yaralandı. Yaralı güvenlik görevlisi Doğubayazıt Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Operasyon kapsamında 11 terörist etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonların devam ettiği öğrenildi.

KOZAN VE AFYON’A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Ağrı’nın Doğubeyazıt ilçesinde terör örgütü PKK ile girmiş olduğu çıkan çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Mehmet Bolat (33)’ın acı haberi Adana’nın Kozan ilçesine bağlı Velicanlı Mahallesi’ndeki baba ocağına düştü.

Ağrıda görev yapan Uzman Çavuş Mehmet Bolat Doğubeyazıt ilçesinde terör örgütü PKK ile girmiş olduğu çatışmada şehit düştü. Bolat’ın şehadet haberi Kozan ilçesine bağlı Velicanlı Mahallesi’ndeki acılı anne Ayşe (65) ve baba Nazmi (68) Bolat çiftine askeri yetkililer tarafından haber verildi.

Şehidin baba ocağına Kozan Belediyesi zabıta ekipleri tarafından Türk Bayrağı asılırken evin etrafı Türk Bayrakları ile donatıldı.

Şehidin Annesi Ayşe Bolat; “Ne söyleyeyim. Hepimizin başına verdi. Diğer şehit kuzularımıza ağlarken şimdi de bizim başımıza geldi. Bir ay önce oğluma düğün yaptık. Kurban bayramının ikinci gününde buradan görev yerine uğurladık. Umudum yoktu oradan kuzumun geleceğine. En son üç dört gün önce telefonla oğlumla görüşmüştük.” dedi.

Şehidin acılı babası Nazmi Bolat; “Cenabı Allah’tan dileğim terör belasını sona erdirmesi. En son oğlumla bayramda görüşmüştüm. Bayramdan sonra hiç görüşmedik.” diye kaydetti.

Şehit Mehmet Bolat’ın 9 yıllık uzman çavuş olduğu, ikisi erkek üçü kız olmak üzere beş kardeş olduğu, şehidin 21 Ağustos 2017 tarihinde ise dünya evine girdiği öğrenildi.

Ağrı Dağı’nda terör örgütü PKK’ya gerçekleştirilen operasyonda şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Ramazan Bağlan’ın (27) Afyonkarahisar Sinanpaşa ilçesine bağlı Kırka Beldesinde baba evine ateş düştü.

Ağrı Dağı Hamiske Mevkiinde icra edilen operasyonda şehit düşen Bağlan’ın, Kırka Beldesi’ndeki evine acı haberin ulaşmasının ardından belde yasa büründü. Şehadet haberinin ardından şehidin bab ocağının bulunduğu sokağa Türk bayrağı asılarak evde yine bayraklar ile donatıldı. Şehidin ailesine acı haber Sinanpaşa ilçe Kaymakam Vekili Kerem Türker öncülüğünden askeri ve sivil erkandan oluşan heyet tarafından verildi. Acı haberi alan baba İsmail ve anne Hüsna Bağlan gözyaşlarına boğuldu. Şehit babası İsmail Bağlan köy odasında taziyeleri kabul etti. Şehidin baba evinin önünde ayrıca 112 Acil servis ambulansı da hazır bekletildi. Şehit Bağlan’ın yaklaşık 8 yıllık asker olduğu kaydedilirken, Arzu Bağlan ile evli olduğu ve Fatma isminde 2 yaşında bir kız çocuğunun olduğu öğrenildi. Şehidin ayrıca 3 kardeşinin de olduğu ve şehit’in ağabeyi Ali Bağlan’ın kentteki bir camide imamlık yaptığı öğrenildi.

Şehit Bağları’nın yarın ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilmesi bekleniyor.

Ağrı,Kozan, Afyon- iha