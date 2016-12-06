Ağrı’dan Malatya’ya ‘Sınav Jokeri’!.

Başkalarının yerine ehliyet sınavına girmek üzere Malatya’ya gelen biri kadın 12 kişi ile ‘Joker Seferi’ni organize eden 2 kişi polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Ağrı’dan Malatya’daki e-sınav merkezine Motorlu Taşıt Sürücü Adayları Sınavına girmek için gelen 12 kişinin başkalarının yerine sahte kimlikle girdiği tespit edildi. E-Sınav Merkezindeki ilk sınavda başkalarının yerine girenlerin tespit edilmesi ise, e-sınav merkezindeki sisteminin güvenirliğini ortaya koydu.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Malatya’da açılan ve bölge illerinden adaylarında gelip girebildikleri E-Sınav Merkezinde ilk sınav Motorlu Taşıt Sürücü Adayları için düzenlendi. Adayların direk e-sınav üzerinden soruları cevaplandırdığı ve sınav sonunda cevap çıktılarını alabildiği sistemin ilk güvenlik ve kontrol mekanizması da denendi.

Motorlu Taşıt Sürücü Adayları Sınavı için Ağrı ilinden başvuran 12 kişi ile Malatya’dan başvuran 1 kişi olmak üzere toplam 13 kişi 5 Aralık Pazartesi günü sınava girdi. E-Sınav Merkezi gözetmenlerinin adaylarla ilgili yaptığı kontrolde Ağrı ilinden gelenlerin kimliklerinin sahte olabileceği konusunda Emniyet Müdürlüğü’ne ihbarda bulundu.

E-Sınav Merkezi’ne gelen Malatya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube ekipleri, Motorlu Taşıt Sürücü Adayları Sınavının bitmesinin ardından Ağrı’dan gelen 12 adayın kimlik ve sınav giriş evraklarında inceleme yaptı. İncelemede 12 adayında Ağrı’dan sınav için başvuran başka 12 kişi yerine sahte evraklarla girdiği tespit edilerek gözaltı işlemi yapıldı. KOM ekipleri, 12 aday ile birlikte Ağrı’dan kendilerine refakat eden 2 şüpheli ile birlikte 14 kişi hakkında soruşturma başlattı.

Ağrı’dan gelen şüphelilerin, sınavı normal sınav sandıkları ve Malatya’da tanınmayacakları için böyle bir olaya giriştikleri, ancak E-Sınav Merkezi’ndeki güvenlik önlemi ile açığa çıktıkları belirtildi.

KOM Şubesinde başkasının yerine sınava girdikleri öne sürülen ve “joker” olarak tabir edilen 12 şüpheli ile onlara yardım ettiği iddia edilen 2 kişi “Resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan”, “’Başkasına ait kimlik ve kimlik bilgilerinin kullanılması” suçlamaları ile Malatya Adliyesi’ne sevk edildi ve haklarında Adli Kontrol kararı verilerek serbest bırakıldılar.

Burhan KARADUMAN, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com