Hain Saldırıda Kahreden Bilanço

Türkiye’yi yasa boğan hain saldırıdan son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Dün akşam İstanbul Atatürk Havalimanı’nda üç canlı bombanın düzenlediği saldırı Türkiye’yi sarstı. İstanbul Valiliği saat 13:00 itibariyle 41 kişinin hayatını kaybettiğini, 239 yaralıdan 109 kişinin taburcu edildiğini bildirildi. Hayatını kaybeden 41 kişinden 37’sinin kimliği tespit edildi. Yaşamını yitirenlerin 28’i Türk vatandaşı. 13’ü yabancı uyruklu. Teröristlerin saldırıyı nasıl gerçekleştiği bugün ortaya çıktı. Hain saldırıda yaşamlarını yitirenlerin isimleri de belli oluyor.

Bu arada, Atatürk Havalimanı’nda 41 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının ardından bir gün süreyle milli yas ilan edildi. Bugün bayraklar yarıya indirilecek.

37 KİŞİNİN KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Saldırıda yaşamını yitirenlerden 37 kişinin kimliği belli oldu.19 cenaze, işlemlerinin ardından ailelerine teslim edildi. Saldırıda hayatını kaybeden diğer kişilerin Adli Tıp’taki işlemleri sürüyor; 3 teröristin cesedi de Adli Tıp Kurumu’nda bulunuyor.

TGS’DE ÇALIŞAN 9 PERSONEL HAYATINI KAYBETTİ

Saldırıda Atatürk Havalimanı’nda yer hizmeti hizmeti sunan TGS’nin 9 çalışanı da hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerin isimlerinin Mahmut Mer, Mahmut Çizmecioğlu, Mahmut Eymen Demirci, Abdülhekim Buğda, Çağlayan Çöl, Gülşen Bahadır, Yusuf Haznedaroğlu, Ercan Sebat ve Adem Kurt oldukları belirlendi. Turistleri Atatürk Havalimanı’na getiren tercüman Ertan An, bir otelde çalışan Murat Güllüce ve Gümrük Muhafaza memuru Umut Sakaroğlu da hayatını kaybedenler arasında yer aldı.

3 TAKSİCİ HAYATINI KAYBETTİ

Bombalı saldırıda Atatürk Havalimanı Taksiciler Kooperatifi’ne bağlı olarak taksicilik yapan Ali Zülfikar Yorulmaz, Erol Eskisoylu ve Mustafa Bıyıklı hayatını kaybederken, 11 taksici ise yaralandı.

Cenazeleri teşhis edilen diğer isimler ise; Sadık Petek (47) Mehmet Mert (30) ve Ethem Uzunsoy (43) oldu.

13’Ü YABANCI UYRUKLU

Öte yandan yaşamını yitiren 41 kişiden 13’ünün yabancı uyruklu olduğu öğrenildi. Ölenlerden 4’ünün Suudi Arabistan, 1’inin Ukrayna, 1’inin de İran uyruklu olduğu ilk aşamada tespit edildi. Suudi Arabistan uyruklu Meryem, Kerimi, Zehra ve Hüda Amiri’nin sabah saatlerinde cenazelerinin teslim alındığı öğrenildi.

CENAZESİ TESLİM ALINAN 20 KİŞİ

Cenazeleri teslim alınan 20 kişinin isimleri şöyle:

Çağlayan Çöl, Mustafa Bıyıklı, Erol Eskisoy, Sıddık Turgan, Ertan An, Ali Zülfikar Yorulmaz, Serkan Türk, Göksel Kurnaz, Özgül İde, Sıdık Peçenek, Hüseyin Tunç, Ercan Sabat, Ethem Uzunsoy, Tevfik Yusuf Haznedaroğlu, Adem Kurt, Abdülhekim Buğda, Kerime Amiri, Meryem Amiri, Zehra Amiri, Hüda Amiri.

SALDIRI NASIL GERÇEKLEŞTİ?

Saldırının nasıl gerçekleştiğine ilişkin yeni iddialar da var. Al Jazeera’nin haberine göre ilk saldırgan dış hatlar terminalinin ana giriş kapısından içeri girdi. Bu noktada X-ray cihazına yakalanmadan daha ileri geçemeyeceğini bilen saldırgan, üzerindeki uzun namlulu silahla bu noktada etrafa ateş etmeye başladı. Arama bölgesinin vatandaşlarla dolu olması nedeniyle polis teröriste müdahalede zorlandı. Ateş ederek içeriye doğru ilerleyen teröristin içeri ilerleyişini havalimanında görevli bir polis memuru engelledi. Polis memuru vatandaşlara ateş eden teröristi vurdu. Yaralanıp yere düşen saldırgan üzerindeki patlayıcıyı infilak ettirdi.

İKİNCİ TERÖRİST

İlk saldırganın daha fazla ilerleyememesinin ardından ikinci canlı bomba harekete geçti. İkinci terörist de içeriye doğru ilerleyemedi. X-Ray cihazının önündeki bölgede ateş etmeye başlayan canlı bomba ilk saldırganın vurulmasının hemen ardından üzerindeki bombayı patlattı.

ÜÇÜNCÜ SALDIRI

Üçüncü saldırı ise alandan çıkan vatandaşların kendilerini bekleyen araçlara bindiği noktada gerçekleştirildi. Üçüncü saldırgan önce sağa sola ateş etmeye başladı. Çevredeki polisler ile çatışmaya girdikten bir süre sonra da üzerindeki patlayıcıyı infilak ettirdi.

MALATYA’DAN İLK TEPKİ..

Bu arada, terörist saldırıyla ilgili olarak Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) Başkanı Şevket Keskin, bir açıklamayla tepkisini dile getirdi.

Keskin, “İstanbul Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali’nde meydana gelen terör saldırısını esnaf camiası olarak şiddet ve nefretli kınıyoruz, saldırıda şehit olan vatandaşlarımızı rahmetle anıyor, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Kirli işbirlikleri, vahşi saldırılar, ülkemize asla diz çöktüremeyecektir. Terör saldırıları karşısında yılmayacağız, yıkılmayacağız. Terörist eylemler kimden ve kimlerden gelirse gelsin, arkalarında hangi şer ittifaklar olursa olsun biliyoruzki, 78 milyonun tamamına yöneliktir. Yaşanan acı 78 milyonun acısıdır. Ülkemize, milletimize ve devletimize yönelik çok yönlü olarak gerçekleştirilen bu vahşi saldırılar karşısında, bugün dünden daha çok ülkemize, milletimize ve devletimize sahip çıkma günüdür.” dedi.

malatyahaber.com- iha