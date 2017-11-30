Spor Toto Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 2.Grup takımlarından İnönü Üniversitesispor’un, geçtiğimiz Pazar günkü maçta sakatlanan orta saha oyuncusu Ahmet Bezen ameliyat oldu.

Ligin 10.haftasında Malatya’da Yeşilyurt Belediyespor ile oynanan karşılaşmada, rakibiyle girdiği ikili pozisyon sonrası sakatlanan ve 24.dakikada oyunu terk eden Bezen’in sol ayak bileğinde kırık ve çatlak oluşan Bezen, son tetkiklerin ardından özel bir hastanede ameliyat oldu. Bezen’in sezonu kapattığı belirtildi.

İnönü Üniversitesispor’un sportif direktörü Aziz Yiğit, “Sporcumuz Ahmet Bezen ameliyat oldu. Bir gün hastanede kaldıktan sonra taburcu edildi. Sporcumuzun sağlık durumu gayet iyi ancak sezonu kapattı. Kulüp olarak her zaman sporcumuzun yanındayız. İnşallah en kısa sürede toparlanır ve yeşil sahalara döner” dedi.

Yiğit, Bezen’in ameliyatının başarılı geçtiğini ifade ederek, “Kendisi sezonu kapattı ancak bizim için Ahmet Bezen’in sağlık durumu her şeyden daha önemli. Ben Ahmet kardeşimize ve ailesine kulübümüz ve şahsım adına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ayrıca Ahmet kardeşimizin sakatlığı sonrasında bizleri arayan Malatya spor camiasına da teşekkür ederim” diye konuştu.

Öte yandan Malatya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (MASKF) Başkanı Seyfullah Özdemir, MASKF Başkan Yardımcısı Adnan Fırat ve Futbol İl Temsilcisi Kahraman Fırat, Bezen’i ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Yeşilyurt Belediyespor kulüp başkanı Dursun Cumali Sucu da genç oyuncusu ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Yeni Malatya Gazetesi