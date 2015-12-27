Ahmet Kaya Parkı Açıldı

Yeşilyurt Belediyesi, Çavuşoğlu Mahallesi’nde açtığı parka Malatyalı sanatçı Ahmet Kaya’nın ismini verdi.

Yeşilyurt Belediyesi, Ahmet Kaya’nın adını yaşatmak amacıyla yeni düzenlediği parka Malatyalı sanatçının ismini verdi. Çavuşoğlu Mahallesi sakinleri, 28 Ekim 1957 yılında Malatya’da doğan Türk Halk Müziği ve özgün müzik sanatçısı Ahmet Kaya’nın isminin mahallelerindeki parka verilmesini memnuniyetle karşıladı.

Ahmet Kaya Parkı’nın açılış töreninde konuşan AKP Malatya Milletvekili Mustafa Şahin, “Parka Malatya’mızın bir değeri olan Ahmet Kaya isminin verilmesinden dolayı teşekkür ediyorum. Ahmet Kaya, Türkiye insanının bir değeridir” dedi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ise şehirler için yeşilin çok önemli olduğuna vurgu yaptı. Çakır, parkların önemli olduğunu ifade ederek Yeşilyurt Belediyesi’nin kısa süre içerisinde 12 parkı hizmete açtığını dile getirdi. Çakır, Malatya ile ilgili 5 yıllık hedeflerinin olduğunu kaydederek şunları söyledi:

“300 dönümlük bir alanın TİGEM’den tahsisiyle ilgili problemler büyük oranda çözüldü. Malatya’ya 5 yıl içerisinde bir milyon ağaç kazandırmayı amaçlıyoruz. Malatya’nın geleceği adına devasa bir proje.”

Yeşilyurt Kaymakamı Nesim Babahanoğlu da, “Bir kentin, beldenin huzuru sadece merkezi devlet birimlerinin çalışmalarıyla olmuyor. Yerel yönetimlerde görev alan belediye başkanlarımızın ve ekiplerinin çalışmaları da o beldenin huzuru için çok önemli” diye konuştu.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ise, ’30 günde 30 park’ projesi çerçevesinde ilk etapta 12 parkı hizmete açtıklarını ifade etti. 30 parkın 12’sinin açılışını yaptıklarını, 18 parkta da çalışmaların devam ettiğini kaydeden Polat, parkların belediye ekipleri tarafından yapıldığını dile getirdi.

Parka, mahalle muhtarı ve mahalle sakinlerinin isteğiyle ‘Ahmet Kaya’ ismini verdiklerini ifade eden Polat, “Parka hemşehrimiz Ahmet Kaya’nın ismini verdik. Proje kapsamında ilk temel atma çalışmalarına da Çavuşoğlu Ahmet Kaya parkımızdan başladık. Dolayısıyla açılışımızı burada yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

Yapılan konuşmaların ardından Ahmet Kaya Parkı’na ‘dostluk ağacı’ dikildi. Duaların ardından parkın açılışı yapıldı. Düzenlenen açılış töreniyle Ahmet Kaya parkı ile birlikte toplam 12 park hizmete girmiş oldu. Parkın açılış töreni sonrası Ahmet Kaya şarkılarıyla birlikte aşure ikramı yapıldı.

Ahmet Kaya, 1957 yılında Malatya’ya göç etmiş bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Babası Sümerbank Mensucat Fabrikası’nda çalışan Ahmet Kaya, ilkokulu Malatya’da okudu. 6 yaşındayken babasının kendisine hediye ettiği bağlama ile müzikle tanışan Ahmet Kaya, Türkiye’de 1980 ve 1990’larda çıkardığı albümler ve verdiği konserlerle tanındı.