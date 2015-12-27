Aikijutsu İlgi Görüyor

Aikijutsu savaş sanatı, Malatya’da büyük ilgi görüyor. Türkiye’de yeni gelişmekte olan spor dalı olan Aikijutsu, özellikle bayanların rahatlıkla yapabileceği bir spor dalı olarak ön plana çıkıyor. 1500’lü yıllarda Samurayların kullandığı savaş sanatı olan Aikijutsu’ya Malatyalılar büyük ilgi gösterirken, 2012 yılında kurulan Türkiye Ninbudo Aikijutsu Federasyonu, bu spor dalını yaygınlaştırmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Aikijutsu sporuyla ilgili bilgiler veren 8. Dan 5. Kademe Antrenör Salman Aslan, “Aikijutsu, samurayların kullandığı bir savaş sanatıdır. 1500’lü yıllarda yapılan bir savaş sanatı” dedi.

Aslan, Aikijutsu’ya büyük bir ilginin olduğunu kaydederek, “Aikijutsu’nun herhangi bir müsabakası yok. Savaş sanatı olduğu ve işin içine yarışma katıp ego tatmini olmaması için müsabakalar yasaklanmış durumda. Eğitimlerimiz çok yoğun bir şekilde devam ediyor. Türkiye’de yeni kurulan genç bir federasyonun temsilcisiyiz. Aikijutsu, insana ruh dinginliği, kendini savunabilme, içinde ego ve yarışma barındırmayan bir spor dalı. Türkiye Ninbudo Aikijutsu Federasyonu 2012 yılında kuruldu ve yolumuza devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Aslan, Aikijutsu’yu özellikle bayanların rahatlıkla yapabileceklerini ifade ederek, “Bayanların çok kolay yapabilecekleri bir spor. Bayanlar, kendilerini basit hareketlerle koruyabilirler. Basit derken; anlaması ve yapması basit. Öğrenirken insanlar biraz zorlanıyor. Çok fazla görülmemiş bir spor dalı olduğu için öğrenirken biraz zor olabiliyor. Biz insanoğlunun genetiğinde var olan bir şeyi yapıyoruz” diye konuştu.