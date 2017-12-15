Çok takıntılı bir adam olan Fikret (Engin Günaydın) ve müzikhol vokalisti Solmaz (Demet Evgar), aynı gün yıllar süren evliliklerini bitirmiş, ve çok tuhaf olaylar sonucunda karşılaşmışlardır. Bu sırada Solmaz’ın kızı Zeynep, zengin bir kebapçının oğluyla evlenmeye karar vermiştir. Ancak ilk başta aile arasında olması planlanan nikah, giderek tantanalı bir hal alınca Fikret kendini hiç beklemediği olayların ortasında bulacaktır.

Vizyon Tarihi: 1 Aralık 2017

Yapımı : 2017 – Türkiye

Tür : Komedi

Süre: 124 Dak.

Yönetmen : Ozan Açıktan

Oyuncular : Engin Günaydın, Demet Evgar, Gülse Birsel, Fatih Artman, Erdal Özyağcılar

Senaryo : Gülse Birsel

Yapımcı : Necati Akpınar, BKM

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