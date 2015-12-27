Aile İçi Husumet mi ?
İnönü Caddesi’nde meydana gelen molotof kokteylli saldırının aile içi husumetten kaynaklandığı iddia edildi.
Olay, yılbaşı gecesi İnönü Caddesi 10. Sokak’ta meydana gelmişti. İki aracın yanmasıyla sonuçlanan olayın aile içi husumetten dolayı çıktığı, terör bağlantısının olmadığı ileri sürüldü.
Malatya Asayiş Şube Müdürlüğü’nün olayla ilgili soruşturmayı sürdürdüğü bildirildi.
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