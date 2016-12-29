You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.

Örnek Resim


Opel Reklam
Malatya Haber -

“Aile İçi İletişim” Anlatıldı

“Aile İçi İletişim” Anlatıldı
  • 29.12.2016
  • 0

Malatya Orman İşletme Müdürlüğü personeline , Malatya Büyükşehir Belediyesi Aile Danışma ve Destek Merkezi (MADEM) tarafından seminer verildi.

Orman İşletme Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda düzenlenen eğitim programında MADEM Eğitimcilerinden Elif Şengönül, “Özgüven Eksikliği ve Geliştirme Yolları” ile “Aile İçi İletişim” konularından oluşan 2 seminer verdi. Programın açış konuşmasını yapan Malatya Orman İşletme Müdürü Yakup Kalaylı, özgüven eksikliğinin giderilmesi veya diğer adıyla medeni cesaret göstermenin önemine değindi. İkinci seminer konusunun da aile ile ilgili olduğuna işaret eden Kalaylı, “Zaman zaman yaşantımızda karşılaştığımız sorunlarla ilgili ve daha iyi bir iletişim için verilecek eğitimde alacaklarımızı hayatımıza aktarmamızı temenni ediyorum. Bu programın düzenlenmesindeki katkıları için Büyükşehir Belediyemize teşekkür ediyorum” dedi.

Bülten

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici, saygısız ifadeler, cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, suçluyu ya da suçu övücü, uygunsuz gönderici adı, 'naylon- uyduruk' mail adresli, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır. Ayrıca, mesajların tüm yasal ve cezai sorumluluğu, mesajlarıyla birlikte IP numaraları da düşen göndericilere aittir."