“Aile İçi İletişim” Anlatıldı

Malatya Orman İşletme Müdürlüğü personeline , Malatya Büyükşehir Belediyesi Aile Danışma ve Destek Merkezi (MADEM) tarafından seminer verildi.

Orman İşletme Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda düzenlenen eğitim programında MADEM Eğitimcilerinden Elif Şengönül, “Özgüven Eksikliği ve Geliştirme Yolları” ile “Aile İçi İletişim” konularından oluşan 2 seminer verdi. Programın açış konuşmasını yapan Malatya Orman İşletme Müdürü Yakup Kalaylı, özgüven eksikliğinin giderilmesi veya diğer adıyla medeni cesaret göstermenin önemine değindi. İkinci seminer konusunun da aile ile ilgili olduğuna işaret eden Kalaylı, “Zaman zaman yaşantımızda karşılaştığımız sorunlarla ilgili ve daha iyi bir iletişim için verilecek eğitimde alacaklarımızı hayatımıza aktarmamızı temenni ediyorum. Bu programın düzenlenmesindeki katkıları için Büyükşehir Belediyemize teşekkür ediyorum” dedi.

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