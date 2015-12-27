Aile ve Çocuk Konferansı

Malatya’nın Doğanşehir İlçesi’nde “Aile ve Çocuk ilişkisi “konulu konferans verildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Belediye Kültür işleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan konferans belediye düğün salonunda araştırmacı yazar Adil Akkoyunlu tarafından verildi. Akkoyunlu, “Aile ve Çocuk ilişkisi “konulu konferansında, eşlerin bir birbirlerine karşı davranış ve yapacakları fedakarlık konularını anlattı. Akkoyunlu, konferansın sonunda kitaplarını imzaladı.

Konferansa, Doğanşehir Kaymakamı Mehmet Sğukpınar, Belediye Başkanı Vahap Küçük, Belediye Kültür işleri Müdürü Hakan Çiftçioğlu, AK Parti ilçe Başkanı Murat Kavuncuoğlu, Belediye Encümeni Rüstem Çatı ve salonu dolduran Doğanşehir halkı katıldı.