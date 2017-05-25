“Ailecek Camideyiz” Etkinliği Gerçekleştirildi

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi tarafından düzenlenen “Ailecek Camideyiz” etkinliğinin Mayıs ayı programı gerçekleştirildi. Programda konuşan İmam-Hatip Bilal Çelik, Namaz’ın önemini anlattı.

Melekbaba Mahallesi Özgür Tepe Camii’nde gerçekleştirilen Ailecek Camideyiz programına anne-baba ve çocuklar katıldı. Öğle vaktinde camide buluşan katılımcılara Cami İmam-Hatibi Bilal Çelik tarafından Namazdan önce vaaz verildi. Programın düzenlenmesinden dolayı Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ve ilgililere teşekkür eden Çelik, “Ailenin ayakta kalması, aile içi ilişkilerin sağlam olması ve ailecek beraber huzuru yakalayabilmemiz, Cenneti ve Cemalullahı yakalayabilmemiz açısından bu program gerçekten çok önemli” dedi.

Yüce Allah’ın Kur’an-ı Kerim’de “Namazı aile efradına; o idaren altındaki, himayen altındaki ehline kıldır; namazı emret ve kendin de ona devam et” buyurduğunu anımsatan Çelik, vaazında şöyle konuştu:

“Aile fertlerinin namaz kılması için öncelikle biz ebeveynlerin; fotoğraf makinesi gibi bizi çeken, fotokopi makinesi gibi bizi kopya eden çocuklarımızın gözleri önünde namazı icra etmemiz; onların gönül dünyasına, evlerimizde seccadelerimiz üzerinden takdim etmemiz gerekmektedir. Namaz olmazsa olmazımızdır. Bu yüzden Peygamber Efendimiz, ‘Evlerinizi kabirlere, mezarlıklara dönüştürmeyiniz’ diyor. Bazı namazlarınızı evlerinizde kılarak, çocuklarımızın torunlarımızın o minicik yavruların namazla tanışmasına vesile olun, yani tamamını camilerde kılıp evlerinizi namazsız bırakmayın. Onların gözlerinin önünde bazı hadiselerin cereyan etmesine onların kabul etmesine vesile olun. Bundan dolayı Peygamber Efendimiz, misafir olduğu birçok evde ailecek namaz kılmayı tavsiye etmiş ve namaz kıldırmıştır.”

İmam-Hatip Bilal Çelik, vaazında camilere çocuklarla birlikte gitmenin önemini de vurguladı. Daha sonra Camide öğle namazı eda edildi. Namaz çıkışı, çocuklara Büyükşehir Belediyesi tarafından seccade hediye edildi. Program kapsamında cami bahçesinde kurulan hatıra fotoğrafı standında, Büyükşehir ekipleri tarafından ücretsiz olarak ailelerin hatıra fotoğrafı çekildi. Cami bahçesinde ayrıca tatlı ikramı sunuldu.

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