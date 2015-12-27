“Ailenizle Gelin”

Malatya Valiliği ile Malatya Belediye Başkanlığı tarafından organize edilen ve 1 Mayıs ile 6 Mayıs günleri arasında yapılacak olan Malatya Ulusal Kitap Fuarı’na, il ve ilçelerdeki tüm kamu kurum çalışanlarının aileleri ile birlikte gelmesi için Vali Ulvi Saran imzasıyla yazı gönderildi.



Valilik tarafından Malatya’daki kamu kurum ve kuruluşlarını gönderilen yazıda şöyle denildi;



“01-06 Mayıs 2012 tarihleri arasında Malatya Valiliği ve Malatya Belediye Başkanlığı’nın ortak katkıları ile Malatya Ulusal Kitap Fuarı açılacaktır. Açılacak olan kitap fuarına ülkemizin önemli yayınevleri ve yazarları, bazı yabancı yazarlar da katılacaklardır.



Bölgemizin kültür envanterinde önemli bir yer tutacağına inandığımız Malatya Ulusal Kitap Fuarı ilimizin bölgesinde ileriki dönemlerde kültürel bir odak noktası kent olmasında önemli bir rol üstlenmiş olacaktır.



Ev sahipliği yapacağımız Malatya Ulusal Kitap Fuarına ilimiz merkez ve ilçelerindeki kamu kurum ve kuruluşlarımızın tüm personeli ve aileleri ile birlikte katılımlarını beklemekteyiz. Kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticilerinin; personel ve ailelerini 01-06 Mayıs 2012 tarihleri arasında açılacak olan fuara katılımlarını sağlamalarını önemle rica ederim.”

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