“Ailesiyle Dahi Gelmek İsteyen Oldu”

Malatya Seyyar Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Ümit Emre ve yönetim kurulu üyeleri, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ile bir araya gelerek, seyyar pazarcıların sorunları ile ilgili istişarede bulundu. Burada konuşan Malatya Seyyar Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Ümit Emre, “Konu Selahattin Gürkan olunca akan sular duruyor. Biz bugün Selahattin başkanı ziyaret edeceğiz dediğimiz zaman pazarcı esnafı hemen yanındaki esnaf arkadaşı ve ailesiyle dahi birlikte gelmek isteyen oldu. İnsanların bu sevgisini kazandığı için kendisine hassaten teşekkür ediyorum. Bunu nasıl başardığını da çok merak ediyorum. Kendisi her türlü konuda bizlere öncülük ettiği gibi bu konuda da öncülük ederse engin bilgisi ve tecrübesinden faydalanmak isteriz. Kendisi her zaman esnafın yanındadır. İyi ve kötü günde her zaman esnafı soran bir ay bizi görmediği zaman arayan soran bir şahsiyettir. Gerek bizleri gerek diğer esnaf arkadaşlarımızı ismiyle sorar. Kendisine bu duyarlılığından dolayı tekrar teşekkür ediyorum” dedi.

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise, “Pazarcılar bizim toplumumuzun bir değeridir. Bizim Mahallelik Projemizin de pazarcı esnafı önderidir. Mahallelik projesinde genelde pazarcı esnafımızı örnek olarak gösteririm. Bizim belediyecilik anlayışımızda 5 temel esas var. Bunlar sosyal, kültürel, çevrenin korunması, hizmet ve bunların en başında gelen ise katılımcı belediyecilik anlayışıdır. Bunun temeli de sivil toplum örgütleri olsun, meslek kuruluşları olsun, sendikacılar ve kanaat önderleri olsun, yerel önderler olsun onlarla şehrin geleceğini planlayıp, yol haritasını ona göre oluşturmaktır. Bu anlamda pazarcıların fikir ve düşünceleri ve önerileri bizim için anlamlıdır. Ben Malatya ve Battalgazi halkından ziyadesiyle memnunum. Bunun onur ve gururunu gerek Malatya bazında, gerek Malatya’nın dışındaki vilayetlerde değerli hemşehrilerimiz bize en güzel bir şekilde yaşattılar. Hasbi olmak en iyisi. Samimi olmak en iyisi. Yani insanların dertleriyle dertlenebiliyorsan, tevazulu, kibar, nezih, naif bir insan olabiliyorsan, kendinden bir parça olarak görebiliyorsan, kendini onlara emanet edebiliyorsan, işte o zaman sen onların evladısın, toplumun evladı olursun. Ben Pazarcılar Odası’nda aile fertlerinden olduğumu zannediyorum. Çünkü bize karşı tutum ve davranışlarında hep bunu gördüm. Sizlerle birlikte olmaktan büyük memnuniyet duyduğumu belirtmek istiyorum. Sizlerin sorunları bizim sorunlarımızdır. Bizim çözebileceğimiz sorunlar Ümit başkanım vesilesi ile bizlere gelirse çözüm konusunda belediye olarak elimizden gelen gayreti göstereceğimizden kimsenin şüphesi olmasın” diye konuştu.

