“Ailesiyle Dahi Gelmek İsteyen Oldu”
GÜRKAN’IN PAZARCI ESNAF HEYETİNİ KABULÜ: Malatya Seyyar Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Ümit Emre ve yönetim kurulu üyeleri, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ile bir araya geldi. Burada konuşan Başkan Gürkan, “Pazarcılar bizim toplumumuzun bir değeridir” dedi.
Malatya Seyyar Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Ümit Emre ve yönetim kurulu üyeleri, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ile bir araya gelerek, seyyar pazarcıların sorunları ile ilgili istişarede bulundu. Burada konuşan Malatya Seyyar Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Ümit Emre, “Konu Selahattin Gürkan olunca akan sular duruyor. Biz bugün Selahattin başkanı ziyaret edeceğiz dediğimiz zaman pazarcı esnafı hemen yanındaki esnaf arkadaşı ve ailesiyle dahi birlikte gelmek isteyen oldu. İnsanların bu sevgisini kazandığı için kendisine hassaten teşekkür ediyorum. Bunu nasıl başardığını da çok merak ediyorum. Kendisi her türlü konuda bizlere öncülük ettiği gibi bu konuda da öncülük ederse engin bilgisi ve tecrübesinden faydalanmak isteriz. Kendisi her zaman esnafın yanındadır. İyi ve kötü günde her zaman esnafı soran bir ay bizi görmediği zaman arayan soran bir şahsiyettir. Gerek bizleri gerek diğer esnaf arkadaşlarımızı ismiyle sorar. Kendisine bu duyarlılığından dolayı tekrar teşekkür ediyorum” dedi.
Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise, “Pazarcılar bizim toplumumuzun bir değeridir. Bizim Mahallelik Projemizin de pazarcı esnafı önderidir. Mahallelik projesinde genelde pazarcı esnafımızı örnek olarak gösteririm. Bizim belediyecilik anlayışımızda 5 temel esas var. Bunlar sosyal, kültürel, çevrenin korunması, hizmet ve bunların en başında gelen ise katılımcı belediyecilik anlayışıdır. Bunun temeli de sivil toplum örgütleri olsun, meslek kuruluşları olsun, sendikacılar ve kanaat önderleri olsun, yerel önderler olsun onlarla şehrin geleceğini planlayıp, yol haritasını ona göre oluşturmaktır. Bu anlamda pazarcıların fikir ve düşünceleri ve önerileri bizim için anlamlıdır. Ben Malatya ve Battalgazi halkından ziyadesiyle memnunum. Bunun onur ve gururunu gerek Malatya bazında, gerek Malatya’nın dışındaki vilayetlerde değerli hemşehrilerimiz bize en güzel bir şekilde yaşattılar. Hasbi olmak en iyisi. Samimi olmak en iyisi. Yani insanların dertleriyle dertlenebiliyorsan, tevazulu, kibar, nezih, naif bir insan olabiliyorsan, kendinden bir parça olarak görebiliyorsan, kendini onlara emanet edebiliyorsan, işte o zaman sen onların evladısın, toplumun evladı olursun. Ben Pazarcılar Odası’nda aile fertlerinden olduğumu zannediyorum. Çünkü bize karşı tutum ve davranışlarında hep bunu gördüm. Sizlerle birlikte olmaktan büyük memnuniyet duyduğumu belirtmek istiyorum. Sizlerin sorunları bizim sorunlarımızdır. Bizim çözebileceğimiz sorunlar Ümit başkanım vesilesi ile bizlere gelirse çözüm konusunda belediye olarak elimizden gelen gayreti göstereceğimizden kimsenin şüphesi olmasın” diye konuştu.
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Tabiki seyar satıcılar olmalı tabiki pazar kurulmalı ama şu bir gerçek pazar kalktıkdan sonra pazaryerlerinin durumu içler acısı insan utanır akşam pazar kalktığında o pislikler hiç yakışmıyor herkes pisliklerini torbalara koysalar belediye de daha çabuk temizler
Günümüz de artık PAZAR kurma ilkelliktir. En önemli caddeler işgal ediliyor.Acil hasta olsa apartmanın önünden çıkamayacak Ambulans giremeyecek.Yangın olsa itfaiye nasıl girecek.Allah göstermesin yangın oldumu saniyeler çok önemli ama gelde anlat.Fırat mahallesine SEMT pazarı binası yapıldı milyonlar harcandı ne yazık ki amacı dışında kullanılıyor şimdi.
Belediye başkanları neyi bekliyor hala anlamadım. Her semtte SEMT pazarı ve TAZİYE evleri kurulmalı.Yollar kapatılmaz.
Eski tas eski hamam. Sabit semt pazarı lafı bile geçmiyor.yazıklar olsun .Proje üretin beyler proje. KÖRLER İLE SAĞIRLAR BİRBİRİNİ AĞIRLAR.
Güzel Malatya 21.yüzyılda 16 yıllık AKP iktidarında sen nelere layıksın başkan diyor ki şehrin geleceğini planlayıp, yol haritasını ona göre oluşturmaktır. demek ki bu plan ve yol haritası seyyarlara göre yapılmış.
seyyar satıcılar şehir ekonomisini yönetir eder olmuş. Seçim zamanı biz seyyarlara ses çıkaramayız siz bize oy vermezseniz vermeyen diyen bir ilçe belediye başkanına ancak böyle teşekkür edilir.
bizler pazarcıları seviyoruz ama onlar bizleri ne seviyor ne de değer veriyorlar .
mahalle arasın da biraz daha dikkatli esnaflık yapmaya çalışsınlar .
sokaklarımızı fazla kirletmesinler .
insana biraz değer versinler
saygılar