“AK Parti’den 3 Belediye Var..”

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, ‘Teröre hizmet eden, terör örgütlerinin uzantısı konumunda bulunan hangi belediye olursa olsun gereken yapılacak ve terör üzerinden siyaset yapılmasına izin verilmeyecek” dedi. Çalık, gündemlerinde bir erken seçim bulunmadığını da belirterek, “Öncelikle yapmamız gereken Yeni Anayasa ve bu yeni Anayasa içerisindeki başkanlık sistemidir” diye konuştu.

Yöresel Ürünler Fuarı’nın açılışına katılan AKP Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanları Gülten Kışanak ve Fırat Anlı’nın gözaltına alınmasının yanı sıra erken seçime ilişkin açıklamalarının sorulması üzerine Çalık, amacı millete hizmet olmayan, teröre hizmet eden belediyelerle ilgili gereken bütün işlemlerin yapılacağını belirterek, Gülten Kışanak ve Fırat Anlı’nın gözaltına alınmasının da bu kapsamda değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Hangi siyasi partiden olursa olsun hiçbir belediyenin terör üzerinden siyaset yapmasına müsaade edilmeyeceğini vurgulayan Çalık, “Kayyum atanan belediyelerimiz başta olmak üzere oralarda insanlara hizmet yerine, yapılan çukurlar onların mezarları olacaktır. Bilsinler ki o çukurla, insanların ekmeklerinden, suyundan kesilen vergilerle alınan araçlarla kazılıyor. Şu anda görevde bulunan 1300 e yakın belediyemizin hedefi millete hizmet. Ama teröre hizmet eden hangi belediye varsa oralara kayyum atandı ve atanmaya devam edecek. Bunun içerisinde HDP’li belediyeler var, MHP’li belediye var, AK Partili belediye var. AK Parti’den 3 tane belediye var. İster terör örgütü PKK olsun ister FETÖ olsun bunlarla bağlantısı olan hangi partiye mensup belediye olursa olsun bunlarla ilgili bütün işlemler yapılacak. Diyarbakır Belediyesi’ne gelince terörle kimin bağlantısı varsa, terör üzerinden siyaset yapmalarına izin verilmeyecek” dedi.

Dünden beri vatandaşa sokağa çıkma çağrısı yapıldığını kaydeden Çalık, “Milletimiz artık ne zaman sahaya ineceğini biliyor. Artık terör örgütleri veya onların uzantısı konumundaki siyasi partilerin çağrılarına kulak vermiyor. Hükümetin ve devletin kim olduğunu biliyor” ifadelerini kullandı.

“Önceliğimiz Yeni Anayasa ve Başkanlık Sistemi”

Kılıçdaroğlu’nun erken seçime ilişkin açıklamalarını da değerlendiren Çalık, “Ama şu an bizim gündemimizde seçim yok. 1 Kasım seçimlerinden bu yana erken seçim konusunda görüş beyan eden çok sayıda insan oldu. Sayın Kılıçdaroğlu da erken seçim konusundaki cümlelerini söylemiştir. CHP, seçim çağrılarından ziyade, Türkiye’nin milli birliği ve beraberliği için Yeni Kapı ruhunu yaşatmalı. Vatandaşın talep ettiği başkanlık ve yeni anayasa konusunda yapılacak değişikliklere evet demeli. Şu an biçim gündemimizde seçim yok. Öncelikle yapmamız gereken Yeni Anayasa ve Yeni Anayasa içeresindeki başkanlık sistemidir” şeklinde konuştu.

FOTO: Milletvekili Çalık ve il yöneticileri, Yöresel Ürünler Fuarı’nda tel kadayıfçı standında..

Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com