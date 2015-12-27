AKP’li Belediye Başkanları ve Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri ile aylık grup toplantısı yapıldı.

İl Başkanı Av. Bülent Tüfenkçi’nin başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya AKP Bilecik Milletvekili ve Malatya İl Koordinatörü Fahrettin Poyraz ve MBB Ahmet Çakır katıldı.

İl Başkanı Av. Tüfenkçi, yaptığı konuşmada cumhurbaşkanlığı seçim süreciyle ilgili değerlendirmede bulundu.

Tüfenkçi, 30 Mart seçimlerinde İl Başkanlığı olarak belediyelerinde büyük bir zafer elde ettiklerini ifade ederek, ‘’ Bizler bu sonuca bakarak rehavete kapılmamalıyız. 30 Mart seçimleri Yeni Türkiye’nin inşasının başlangıcı olduğunu söyledik ve buna göre hareket etmeliyiz. Evet Türkiye’de Büyükşehir belediyeleri içinde 2. genel olarak ise 3. olmak önemli. Ancak hep ifade ettiğimiz gibi AK Parti’nin rakibi yine AK Parti’dir. Biz çıtayı her zaman daha yukarı taşımanın gayreti içinde olmalıyız. Belediye başkanlarımızdan ve meclis üyesi arkadaşlarımızdan beklediğim budur. İyi bir organizasyon ve uyumluluk içerisinde Malatya’nın her köşesine hizmeti götürmek için çalışmalıyız.

Geçirmiş olduğumuz seçim sürecinde bazı eksikliklerimizin olduğunu gördük. Bizler teşkilat olarak bunun raporunu çıkarttık ve bu eksiklikleri gidermek için çalışmalarımızı yaptık. Yaklaşan cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi tüm hazırlıklarımızı süratle tamamladık ve adayımızın açıklanmasını bekliyoruz’’ dedi.

Bilecik Milletvekili – İl Koordinatörü Poyraz ise konuşmasında AKP’nin Malatya’daki seçim sonuçlarının takdire şayan olduğunu ifade ederek, ‘’ 14 belediyeden 12’sinin AK Parti’de olması, 50 belediye meclis üyesinin 43’ünün AK Parti’de olması ve yine nüfusun yüzde 90’dan fazlası AK Parti’li belediyelerin yönetiminde. Bu sağlanması zor bir başarı’’ dedi.

Poyraz, Türkiye’de var olan tüm sorunların üzerine gittiklerini belirterek, ‘’Yıllarca sorun olarak görülen ancak çözümü noktasında hiçbir adım atılmayan sorunlar AK Parti döneminde çözüldü ve çözülmeye devam ediyor. Bu bakımdan tüm sorunlar ve eksiklikler ile yüzleştik. Türkiye’de rahmetli Özal’dan sonra ilk defa bir siyasi partinin milleti esas alarak iç ve dış politika belirlemiştir’’ dedi.

KULUNCAK ZİYARETİ..

Bu arada AKP Malatya İl Başkanı Avukat Bülent Tüfenkci, İl Başkan Yardımcısı Murat Turgut ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Kuluncak İlçesini ziyaret etti.

Tüfenkci ve beraberindeki heyet ilk olarak AKP Kuluncak İlçe Teşkilatını ziyaret ederek, partililerle bir araya geldi.

Burada konuşan Tüfenkci, “Dün dünde kaldı, bugün yeni şeyler söylemek lazım. AK Parti kadroları olarak yerel seçimlerden önce 30 Mart 2014 yerel seçimleri, Cumhurbaşkanlığı seçimi ve akabinde yapılacak olan genel seçim, gerek ilimiz gerekse de Türkiye için önemli olduğunu biliyor ve o bilinçle hareket ediyorduk” dedi.

Tüfenkci, Cumhurbaşkanlığı seçimi için çalışmaların sürdüğünü ifade ederek, “Önümüzse Cumhurbaşkanlığı seçimi var. Biz teşkilatlarımızı güçlendirmek, 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde biz seçimi kazandık ama bu seçimlerden bir analiz yapmalıyız. Hangi yönlerimizi güçlendirmemiz lazım? Bunlarla ilgili analiz yapmalıyız” şeklinde konuştu.

Tüfenkci, daha sonra Kuluncak Belediye Başkanı Mehmet Boyraz’ı ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Kuluncak Belediye Başkanı Mehmet Boyraz, “Burada kişiler önemli değil. Önemli olan hizmet etmek. Bu anlamda desteklerinizi bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

AKP Malatya İl Başkanı Avukat Bülent Tüfenkci ise, 30 Mart yerel seçimlerinde milletin iradesinin tecelli ettiğini belirterek, “Bu makamlar sorun değil, sorunu çözme yerleridir. Başkanlarımızda göreve geldikleri ilk günden itibaren kendi belediye yapılandırmalarını sağlayarak, hizmet için çalışmalara başladılar” diye konuştu.