Akademisyene ByLock’tan Tutuklama
İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde görevli akademisyenin, FETÖ/PDY örgütü mensuplarının aralarındaki iletişimi sağlamak için ByLock adlı programı kullandığı gerekçesiyle tutuklandığı bildirildi.
Valilik’ten konuya ilişkin şu açıklama yapıldı:
“Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı talimatlı Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü aracılığı ile FETÖ/PDY Terör Örgütüne irtibatlı, iltisaklı ve aralarında bazılarının ByLock kullandıkları gerekçesiyle İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler Bölümünde Akademisyen şahıs tutuklanmıştır.”
Bülten- malatyahaber.com- Yeni Malatya Gazetesi
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