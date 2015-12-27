Akaryakıtçılara Denetim

Malatya Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü ekipleri tarafından akaryakıt istasyonlarının sayaçlarının incelenmesi denetimleri sürerken, bir akaryakıt istasyonuna zabıt tutulup ceza kesildiği bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü ekipleri tarafından 1 Ocak 2009 ile 4 Mart 2010 tarihleri arasında yapılan denetimlerde 169 akaryakıt istasyonu incelendi. Akaryakıt pompa çıkışlarında ölçüm ve değerlendirmelerin yapıldığı denetimlerde 169 akaryakıt istasyonunun bin 335 sayacının denetlendiği bildirildi.

Bu denetimlerde bir akaryakıt istasyonuna zabıt tutulduğu ve bir akaryakıt istasyonuna da ceza uygulandığı öğrenildi.