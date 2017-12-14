“Akçadağ Artık Proje Üreten Bir Belediye”

Avrupa Birliği tarafından finanse edilecek “Akçadağ’da Sera Gazı emisyonunun azaltılması’ projesinin tanıtımı gerçekleştirildi. Projenin ilçe adına çok önemli olduğunu ifade eden Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan, “Akçadağ Belediyesi artık proje üreten bir belediye” dedi.

Türkiye’de İklim Değişikliği Alanında Kapasitenin Geliştirilmesi Hibe Programı kapsamında Avrupa Birliği tarafından finanse edilen “Akçadağ’da Sera Gazı Emisyonunun Azaltılması” projesi Akçadağ Belediyesi Sosyal Tesislerinde düzenlenen program ile tanıtıldı.

12 ay sürecek olan projenin bütçesinin 34 bin 360 Euro olacağı belirtilirken Akçadağ Belediyesi Proje Ekibi tarafından hazırlanan “Akçadağ’da Sera Gazı Emisyonunun Azaltılması” Projesinin Türkiye genelinde projesi kabul edilen 5 ilçe belediyesi arasında yer aldığı ifade edildi.

Proje tanıtım toplantısının açılışında konuşan Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan, projenin Akçadağ ilçe için önemli bir kazanım olduğunu söyledi. Avrupa Birliği tarafından kabul edilen projeler arasında 5 ilçe belediyesinden biri olduklarını kaydeden Kazgan, “Sera Gazı Emisyonunun Azaltılması Projesi’nin amacının evsel artıkların ayrıştırılması suretiyle sera gazı emisyonunun azaltılması olduğunu ifade etti.

Sera gazı sorunun sadece Türkiye’nin değil dünyanın bir sorunu haline geldiğini ifade eden Kazgan, “İşte bu nedenle evsel atıkların ayrıştırılması son derece önemli. Evsel atıkların ayrıştırılarak geri dönüşüme kazandırılmasıyla daha az ağaç kesilecek, daha az petrol ürünü kullanılacak. Bunun sayesinde dünyayı olumsuz etkileyen etkenlerin de önüne geçilmiş olacak” dedi.

Proje ile ilgili eğitim çalışmalarının da olacağını ifade eden Kazgan, “Akçadağ Belediyesi artık proje üreten bir belediye. Bu anlamda emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Daha sonra söz alan Malatya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Alican Bozkurt ise Akçadağ Belediyesi’nin kabul edilen projesinin bölgesel bazda çok önemli olduğunu belirterek, “Biz Büyükşehir Belediyesi olarak şuanda Malatya ve ilçelerimizin gürültü haritası üzerinde çalışıyoruz. Ayrıca iklim değişikliği üzerinde de çalışmamız var. Son bir aydır şehrimizin üzerinde ve Türkiye üzerinde ciddi anlamda sis bulutları mevcut. Bunun neden kaynaklandığı konusunda çalışıyoruz. Ama bir ilçemizin sera gazının azaltılması ile ilgili böyle bir çalışmaya başlaması gerçekten sevindirici, mutluluk verici bir durum. Bizde kendilerine her konuda destek vermeye hazırız” ifadelerine yer verdi.

Daha sonra Akçadağ Belediye Başkan Yardımcısı ve AB Proje Danışmanı Eyüp Işık tarafından sunum yapıldı. Projenin tanıtım ve açılış programının Ankara’da Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki’nin de katılımıyla gerçekleştirildiğini belirten Işık, projenin detayları hakkında katılımcılara geniş kapsamlı bilgiler verdi.

Proje tanıtım toplantısına, Akçadağ ilçe Kaymakamı Serdar Demirhan, Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan, Malatya Büyükşehir Belediyesi Çevre Komisyonu Daire Başkanı Alican Bozkurt, Malatya Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Murat Nalçacı, Akçadağ Muhtarlar Dernek Başkanı Eyüp Gönültaş ile mahalle muhtarları ve davetliler katıldı.

iha