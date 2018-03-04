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Malatya Haber -

Akçadağ ESO’da Şahin Seçildi

Akçadağ ESO’da Şahin Seçildi
  • 05.03.2018
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Akçadağ Esnaf ve Sanatkarlar Odası’nın yapılan genel kurulunda başkanlığa Fatih Şahin getirildi.

Akçadağ Esnaf ve Sanatkarlar Odası’nın genel kurulu Öğretmenevi’nde yapıldı. Mevcut başkan Nedim Gökçek’in yeniden aday olmadığı genel kurulda divan başkanlığını Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin yaptı.

Keskin, esnaf ve sanatkar camiasının her zaman ülkenin birliği ve beraberliğinden yana olduğunu ifade ederek, “İyi günde de, kötü günde de her zaman devletimizin, milletimizin yanında durduk. Bundan sonrada aynı durumdayız. Bizim bu duruşumuzdan sıkıntı duyanlar elbette olacaktır. Ancak, biz milletimiz ve devletimiz için, bayrağımız ve ezanımız için doğru yolda yürümeye devam edeceğiz. Mehmetçiğimizin Zeytin dalı Harekatında başarıyla döneceğine gönülden inanıyor ve gönülden destekliyoruz.  Ülkemizin bekası için mücadele veren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın yanındayız.”  dedi.

Genel kurulda Fatih Şahin ve Hakan Uçar aday oldular. Genel kurul sonucunda, 192 oy alan Fatih Şahin başkan seçilirken, Hakan Uçar ise 90 oy aldı. Seçimde 2 oy ise geçersiz sayıldı.

Akçadağ Esnaf ve Sanatkarlar Odası’nın Fatih Şahin başkanlığındaki yönetim kuruluna Mehmet Ülger, Erdoğan Kargun, Mustafa Akgedik, Haydar Kaya, Atıf Bozkurt ve Kaffar Işıkgil  seçilirken, Denetim Kuruluna ise Mehmet Fatih Cömert, Mulla Ali Kadem ve Ergün Güde getirildi.

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Yorumlar
  1. Bekir Güneş dedi ki:
    5 Mart 2018, 11:02

    Fatih Şahin 193 oy aldı. Lütfen haberi düzeltelim.

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