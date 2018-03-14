Akçadağ’a Kadın Kaymakam Atandı
Malatya’nın Akçadağ ilçesine ilk kez bir kadın Kaymakam atandı.
3 yıl önce Akçadağ Kaymakamı olarak göreve getirilen Serdar Demirhan’ın, Kars Vali Yardımcılığına atanmasının ardından Akçadağ Kaymakamlığına Çankırı ilinin Kurşunlu ilçesi Kaymakamı Betül Büyükkılıç atandı.
Altı aydır Kurşunlu ilçe Kaymakamlığını vekaleten sürdüren ve Akçadağ Kaymakamı olarak atanan Büyükkılıç’ın Pazartesi günü göreve başlayacağı öğrenildi.
(İha)
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