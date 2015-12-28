Akçadağ’da Silahlı Saldırı.. 2 Ölü

Akçadağ İlçesi’nde meydana gelen silahlı saldırıda 2 kişi öldü. Olayın tanığı 2 kişi olmak üzere toplam 3 kişi gözaltında tutuluyor. Polis geniş çaplı soruşturma başlattı.

“SALDIRI YAPILDI” İDDİASI

Edinilen bilgiye göre, Akçadağ İlçesi Kani Deresi mevkiinde Pazartesi akşamı saat 21.00 sularında meydana gelen olayda 2 kişi uğradıkları silahlı saldırı sonucu öldürüldü. İddiaya göre, 4 arkadaş Kani Deresi mevkiinde otururken, faili meçhul kişi ya da kişilerce silahlı saldırıya uğradı. Olayda, Şemsettin Alğan (51) ve Saakuzun Mahallesi eski muhtarı Osman Günay (40) adlı şahıslar öldürüldü. Ölen şahısların yanında bulunan E.V ve S.G., durumu polise ve 112 ekiplerine bildirdi.

OLAY YERİNDE ÖLDÜLER

Olay yerine gelen polis ve 112 acil sağlık görevlileri, Şemsettin Algan ile Osman Günay’ın olay yerinde öldüğünü tespit etti. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından Algan ve Günay’ın cenazeleri, Malatya Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

3 KİŞİ GÖZALTINDA

Olaydan sonra Malatya Emniyet’inden Asayiş Şube Müdürü ile Cinayet Bürosu ekipleri de ilçeye giderek olay yerinde inceleme yaptılar. Yapılan incelemede ölen şahısların tabanca ve av tüfeği ile ateş açılması sonucunda öldüğü belirlendi. Polis ekipleri olayın tanıkları E.V. ve S.G. ile şahısları aracı ile bulundukları yere getirip tekrar giden İ.E. adlı şahıslar gözaltına alındı.

Olayda hayatını kaybeden Şemsettin Alğan ve Osman Günay’ın cenazeleri dün öğlen saatlerinde Adli Tıp Kurumu’ndan alınarak şehir mezarlığına götürülüp, oradan da Akçadağ ilçesine gönderildi.

GENİŞ ÇAPLI SORUŞTURMA Cinayet olayı ile ilgili olarak geniş çaplı soruşturma başlatan polis ekipleri, ölen şahısların ticari bağlantılı olduğu, alacak-verecek meselesi bulunan ve daha önceden aralarında husumet çıkan şahıslara yönelik olarak araştırma y aptığı öğrenildi. Bu şahısların olay saatlerinde nerede ve kimlerle olduklarının da tek tek tespit edilmeye çalışıldığı da belirtildi.

Polis ekiplerince belirlenen bazı isimlere ise ulaşılamadığı ve bu kişilerin aranmakta olduğu da öğrenildi.

Başlatılan soruşturma sürüyor.