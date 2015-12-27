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Malatya Haber -

“Akçadağ’ı Tanıtmak İçin..”

“Akçadağ’ı Tanıtmak İçin..”
  • 27.12.2015
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Malatya’nın Akçadağ ilçesinin yetiştirdiği sanatçılardan besteci-şarkıcı Yücel Köroğlu, Akçadağ’ı tanıtmak için bestelerini, türkülerini her yerde söylediğini ifade etti.

Akçadağ’da esnaf Osman Karakuş’un davetlisi olarak yıllar sonra Akçadağ’a gelen Yücel Köroğlu, Akçadağ’ı ve insanını çok sevdiğini belirterek, “Her şeyde olduğu gibi ses, yetenek Allah’ın bizlere vermiş olduğu bir lütuftur. Ben bu ilçede doğup büyüyen ve memleketine karşı sorumlulukları olduğunu hisseden her birey gibi elimi taşın altına koydum ve sesim ve bestelerimle mücadele ediyorum” şeklinde konuştu.

Akçadağlı Sanatçı Yücel Köroğlu açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Aslen Akçadağ Kürecik Hançerli köyündenim. Çocuk yaşlarda hayvan otlatmakla, yaylacılıkla büyüdük. Ondan sonra ilkokulu okudum, ortaokulu Akçadağ’da okudum. Ortaokul bittikten sonra gurbete gittik çalıştık. Bu müzik konusunda da çocukluğumdan beri bende bir müzik merağı var. Kendim yazıyorum, kendim söylüyorum.”

Osman Karakuş ise Yücel Köroğlu’nun Akçadağ için bir değer olduğunu ifade ederek, “İlçemizin güzel seslerinden biri olan Yücel Köroğlu’nu misafir etmek bizleri onurlandırdı. Akçadağ’ın güzel sesi ve bir değeri olan Yücel Köroğlu’na ilçemiz insanlarının sahip çıkmaları, destek olmaları lazım. Sanat, sanatçılara değer verildiği sürece filizlenerek büyür” diye konuştu.

 

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