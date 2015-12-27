Akçadağ’ın Sorunları Anlatıldı

Malatya’nın Akçadağ ilçesindeki kamu kurum ve kuruluşların müdürleri, Akçadağ Nitelikli Kalkınma ve Sosyal Dayanışma Derneği’nde (ANKA) bir araya geldi.

ANKA tarafından yapılan tanışma ve istişare toplantısına ilçenin kamu kurum ve kuruluşlarının idari ve mülki amirleri katıldı.

Gerçekleştirilen toplantıda katılımcılar, ilçenin başlıca sorunları ve çözümleri ile ilgili fikir alışverişinde bulundu.

Tanışma toplantısında konuşan Akçadağ Kaymakamı Ramazan Keskin, Sivil Toplum Kuruluşlarının önemine değinerek, “Dernek ve STK’lar o bölgenin en önemli dinamiklerindendir. Sivil toplum kuruluşlarımızla bir araya gelerek ilçemiz adına yapılması gereken yatırımlar konusunda fikir alışverişlerinde bulunuyoruz. Sivil Toplum kuruluşları ülkemizde ve özellikle de yerelde önemli bir yer edinmektedir. İlçe için yapılacak her türlü projede sivil toplum kuruluşlarımız olmalıdır. Fikir alışverişlerinde çok faydalı konular ortaya çıkmaktadır” ifadelerini kullandı.

Dernek binasında yapılan toplantıya Akçadağ Kaymakamı Ramazan Keskin, Milli Eğitim Müdürü Mehmet Arslan, Emniyet Müdürü Ali Yücel, Fırat Kalkınma Ajansı Kalkınma Kurulu Başkanı Prof. Dr. İbrahim Gezer, ANKA Dernek Başkanı Ömer İpek ile birlikte çok sayıda daire müdürleri katıldı.