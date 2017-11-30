Final

Final

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Malatya Haber -

Akhisar-EYMS Maçı Yayın Kanalı

Akhisar-EYMS Maçı Yayın Kanalı
  • 30.11.2017
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 Süper Lig’de 14.hafta karşılaşmalarının programı açıklandı. Evkur Yeni Malatyaspor, 14.haftada 2 Aralık Cumartesi günü deplasmanda Teleset Mobilya Akhisarspor ile karşılaşacak. Mücadele beIN Sports 1’den izleyicilerle buluşacak.

  Süper Ligin 14.hafta programı kapsamında karşılaşmalar 2, 3 ve 4 Aralık’ta oynanacak. 2 Aralık Cumartesi günü Teleset Mobilya Akhisarspor-Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmasıyla başlayacak olan 14.hafta heyecanı, 4 Aralık Pazartesi günü oynanacak Trabzonspor-Antalyaspor ve Aytemiz Alanyaspor-Kayserispor karşılaşmasıyla sona erecek.

  Süper Ligin 14.haftasında oynanacak olan karşılaşmaların programı ve yayınlanacağı kanallar şöyle:

2 Aralık Cumartesi

14.00 Teleset Mobilya Akhisarspor-Evkur Yeni Malatyaspor (Manisa 19 Mayıs Stadı)/beIN Sports 1

16.30 Kardemir Karabükspor-Göztepe (Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı)/beIN Sports 1

19.30 Beşiktaş-Galatasaray (Vodafone Park)/beIN Sports 1

3 Aralık Pazar

14.00 Atiker Konyaspor-Bursaspor (Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu)/beIN Sports 1

14.00 Gençlerbirliği-Demir Grup Sivasspor (Ankara 19 Mayıs Stadı)/beIN Sports 2

16.30 Medipol Başakşehir-Osmanlıspor Futbol Kulübü (3.İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı)/beIN Sports 1

19.30 Fenerbahçe-Kasımpaşa (Ülker Stadyumu FB Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi)/beIN Sports 1

4 Aralık Pazartesi

20.00 Trabzonspor-Antalyaspor (Şenol Güneş Spor Kompleksi)/beIN Sports 1

20.00 Aytemiz Alanyaspor-Kayserispor (Bahçeşehir Okulları Stadyumu)/beIN Sports 2.

Yeni Malatya Gazetesi

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