Akhisar-EYMS Maçı Yayın Kanalı
Süper Lig’de 14.hafta karşılaşmalarının programı açıklandı. Evkur Yeni Malatyaspor, 14.haftada 2 Aralık Cumartesi günü deplasmanda Teleset Mobilya Akhisarspor ile karşılaşacak. Mücadele beIN Sports 1’den izleyicilerle buluşacak.
Süper Ligin 14.hafta programı kapsamında karşılaşmalar 2, 3 ve 4 Aralık’ta oynanacak. 2 Aralık Cumartesi günü Teleset Mobilya Akhisarspor-Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmasıyla başlayacak olan 14.hafta heyecanı, 4 Aralık Pazartesi günü oynanacak Trabzonspor-Antalyaspor ve Aytemiz Alanyaspor-Kayserispor karşılaşmasıyla sona erecek.
Süper Ligin 14.haftasında oynanacak olan karşılaşmaların programı ve yayınlanacağı kanallar şöyle:
2 Aralık Cumartesi
14.00 Teleset Mobilya Akhisarspor-Evkur Yeni Malatyaspor (Manisa 19 Mayıs Stadı)/beIN Sports 1
16.30 Kardemir Karabükspor-Göztepe (Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı)/beIN Sports 1
19.30 Beşiktaş-Galatasaray (Vodafone Park)/beIN Sports 1
3 Aralık Pazar
14.00 Atiker Konyaspor-Bursaspor (Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu)/beIN Sports 1
14.00 Gençlerbirliği-Demir Grup Sivasspor (Ankara 19 Mayıs Stadı)/beIN Sports 2
16.30 Medipol Başakşehir-Osmanlıspor Futbol Kulübü (3.İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı)/beIN Sports 1
19.30 Fenerbahçe-Kasımpaşa (Ülker Stadyumu FB Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi)/beIN Sports 1
4 Aralık Pazartesi
20.00 Trabzonspor-Antalyaspor (Şenol Güneş Spor Kompleksi)/beIN Sports 1
20.00 Aytemiz Alanyaspor-Kayserispor (Bahçeşehir Okulları Stadyumu)/beIN Sports 2.
Yeni Malatya Gazetesi