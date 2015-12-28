‘Akil Genç’ Ziyareti

Malatya Akil Gençler Platformu üyeleri Malatya Valisi Süleyman Kamçı’yı ziyaret etti. Vali Kamçı ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Akil Gençlere teşekkür etti.

Ziyarette konuşan Malatya Akil Gençler Platformu Başkanı Büşra Tomo, “Kardeşliğin pekiştirilmesi ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesinin sağlanması amacıyla bölge gençliğinin toplumsal barış sürecinde etkin rol almalarını sağlamak amacıyla çalışacağız. Gerçekleştirilecek olan spor, sanatsal, sosyal ve eğitsel faaliyetlerle ülke gençliğinin birbirleriyle kaynaşmalarının temennisi doğrultusunda kültürel olarak birbirlerine yabancı olan ülke gençliğinin aynı salon içerisinde birbirlerini dinleyip dertleri ile hemhal olmalarının sağlanması için elimizden geleni yapacağız” dedi.

“Gelin her birimiz birer Akil genç olalım” diyen Tomo, “Bunu esas alaraktan aynı yolda yürümek üzere tüm gençlerimizi daha bilinçli olarak yetiştirmek adına hep birlikte aynı yolda devam edeceğiz” diye konuştu.