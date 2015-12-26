

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan yardımcısı Gürsel Tekin, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç ile TÜSİAD arasındaki gerginliği değerlendirerek, “Soyadını Bülent Arlinç olarak değiştiriyorum. Bir kadına söylenecek kelimeler değildir” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin, partisini seçim çalışmalarına katılmak üzere geldiği Malatya’da basın mensuplarına gündemdeki konular hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç ile TÜSİAD arasındaki gerginliği değerlendiren Gürsel Tekin, “Sayın Bülent Arlinç ile ilgili olarak doğrusu şaşkınlık içindeyim. Bir ar tarafı vardır. Ar tarafını destekliyorum. Ar tarafı özellikle Deniz Feneri ile ilgili AK Partili kimse rahatsız olmazken, Bülent Arınç, ar tarafı tutarak dedi ki ‘Ben bu Deniz Feneri konusunda rahatsızım.’ Yeni imar yolsuzlukları konusundaki rahatsızlıklarını ifade etmişti. Yolsuzluklar konusundaki hassasiyetlerini biliyorum. Bu duruşları gerçekten destekliyorum. Ama son dün demeci doğrusu sivil toplum örgütü başındaki bir kadına söylenebilecek kelime değildi. Esefle kınıyorum Sayın Arlinç’i. AKP’liler, sanat deyince, yasaklar deyince akıllarına porno geliyor. Burada bunu anlamakta zorluk çekiyoruz. Bu nasıl bir üsluptur. Yasakçı bir anlayış. İnsanların düşüncelerine tahammül edemeyen bir anlayışı şiddetle kınıyorum. Bu linç kültürü AK Parti’nin kültürüne yerleşmiş. Heykel deyince akıllarına başka şeyler geliyor. Yani, eline, diline, beline en çok AKP’nin ihtiyacı olduğu bir dönemdeyiz. Soyadını Bülent Arlinç olarak değiştiriyorum. Bir kadına söylenecek kelimeler değildir. Doğrusu şiddetle kınıyorum” ifadelerini kullandı.

Başbakan Erdoğan’ın CHP’nin Hakkari’deki mitingi ile ilgili eleştirilerini de değerlendiren Tekin, “Bayburt mitingi ile ilgili, Gümüşhane mitinge ile ilgilide yorum istiyorum. Biz Rize’de 11 bin oy almışken, 20 bin kişilik miting yaptık. Şimdi Sayın Başbakan’a sorarım, bu 9 bin kişi BDP’li mi, AKP’li mi? Öyle bir anlayış olabilir mi?” ifadelerini kaydetti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘Oyu düşen görevi bıraksın” çağrısı ile ilgili değerlendirmede ise Tekin şunları söyledi: “Demokrasilerde bütün ülkelerde öyledir. Sadece Türkiye’ye mahsus değildir. Hangi siyasi parti oyu düşerse bırakır. Sayın Genel Başkanımız da, biz de dahiliz, sayın genel başkanımızın kadrolarıyız, eğer oyumuz düşerse hemen bırakırız. Yeni gelen arkadaşlarımız daha iyisini götürsün diye.”

Başbakan Erdoğan’ın “Sivas’ın ötesine geçemiyorlar” sözlerini de eleştiren CHP Genel Başkanı Gürsel Tekin, “Sivas’ın ötesine geçemiyorsak, bu sorumluluk sana aittir. Bir başbakan 73 milyonun başbakanıdır. Eğer orada güvenlik sorunu varsa, bu senin sorunundur. Şimdi oraları geçiyoruz, ‘Efendim niye oraya gittiniz, niye bu kadar insan mitinge geldi’ Sayın Başbakan’ı Batman ve Diyarbakır mitingine de davet ediyorum. Sayın Başbakan’ı gidemediği yerlere biz götürelim, korkmasın. Güvenliğini de biz alalım.Orada vatandaşlar kepenk kapatmış hesabını bize soruyor” dedi.

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